有片！為什麼減肥會便秘？專治便秘的4大技巧

相信許多減肥的人都有共同的疑問，為什麼減肥會便秘？宋晏仁教授表示，當飲食習慣改變時，初期常常會有一些特殊症狀，其中一個症狀就是排出的改變，如：便秘、拉肚子。

宋晏仁教授表示，經常攝取水份、補充30c.c的麻油、橄欖油或苦茶油，以及吸收鎂離子能幫助排便，甚至做跳躍式的運動也能讓腸胃道蠕動的方向改變。

很多人對於「排出」有兩種迷思，認為排汗是主要的排毒方式，其實排汗僅是運動後自然調節溫度的生理反應，很多人以為排汗後體重就能減輕，事實上，排汗後體重減輕只是因為水份大量流失所造成，另外，許多人認為減醣後會造成便秘，其實問題在於過去所吃的澱粉含有太多油脂，真正能幫助排便的就是要有足夠的纖維、油脂與水分。

宋晏仁教授表示，只要定時、順暢的排便都是健康的，如果超過三天才有一次排便一定要想辦法解決，畢竟排出順暢才能瘦身順利！

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