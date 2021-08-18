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阿富汗第五大城爆衝突！神學士掃射平民 釀至少2死12傷

有片！每天伸展五分鐘 讓你全身好放鬆

聯合新聞網 / 江柏蓉
影片中五個動作，不僅能讓脊椎一節一節動起來，同時訓練上下肢的肌耐力。
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在家或坐辦公室久了，是不是總覺得身體緊繃，甚至發出卡拉卡拉的聲音？不管是姿勢不良或是活動量不夠，都會讓你覺得肌肉酸痛跟關節僵硬喔！今天教你五分鐘運動，一起伸展肌肉、放鬆身體。

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