有片！每天伸展五分鐘 讓你全身好放鬆

國一入學那天，嚴美瑜才知道自己是被領養的孩子，她極力想做自己，卻又無法悖離養父母對她的關愛和規劃；人生，只能活成他人期待的模樣嗎？ 養母中風後，嚴美瑜發現了養母一直無法實現的夢，「我也要抱著遺憾到老嗎？」33歲這年，她決定離開醫院穩定工作，踏上追求夢想的道路！

2021-08-15 18:06