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被領養的女孩 空瑜老師嚴美瑜：不管幾歲都要勇敢追夢

聯合新聞網 / 張念慈
空中瑜珈老師嚴美瑜33歲時，離開醫院穩定工作，踏上追求夢想的道路！圖片由嚴美瑜授權「有肌勵」刊登
空中瑜珈老師嚴美瑜33歲時，離開醫院穩定工作，踏上追求夢想的道路！圖片由嚴美瑜授權「有肌勵」刊登

國一入學那天，嚴美瑜才知道自己是被領養的孩子，她極力想做自己，卻又無法悖離養父母對她的關愛和規劃；人生，只能活成他人期待的模樣嗎？

養母中風後，嚴美瑜發現了養母一直無法實現的夢，「我也要抱著遺憾到老嗎？」33歲這年，她決定離開醫院穩定工作，踏上追求夢想的道路！

來不及拿掉的孩子

嚴美瑜接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段勇敢找自己的故事。

嚴美瑜的母親是裁縫師，早年自己開成衣店，是精明幹練的女強人，父親則擔任保全，家中一切大小事都由母親決定。小時候，嚴美瑜常納悶，母女明明長相大不同，但親友來訪，都會刻意說「你跟媽媽長很像？」

國一新生訓練需要戶口名簿，嚴美瑜發現父親在戶口名簿欄用貼紙寫上「長女」，她好奇撕開貼紙，發現下面竟是「養女」的真實身分。

原來，她的親生母親是護士、生父是醫生，兩人是婚外情。生父的正宮生了三個女兒，告訴生母如果懷的兒子就娶她，結果發現懷女兒時已經來不及墮胎，只好選擇出養。

叛逆小太妹

嚴美瑜的養父母一直未能懷上孩子，雖然做了人工生殖手術依然無效，養母38那年領養了不到1歲的嚴美瑜，雙方約定等孩子成年後再坦承身世，也歡迎生母來探望，但生母始終沒有現身過。

因為父母較晚才領養她，懇親會時，嚴美瑜常被同學取笑「你阿嬤來載你了！」為了照顧得來不易的孩子，養母總是嚴苛要求女兒的表現，緊迫盯人實施打罵教育，讓嚴美瑜喘不過氣，在朋友圈裡找感情慰藉，叛逆行為不斷。

國中時，她曾幫閨密一起修理劈腿的男朋友，母親被訓導主任叫去學校。母女返家後，嚴美瑜以為自己會遭到一陣痛打，母親卻大哭自責沒把女兒教好，嚴美瑜看著眼前脆弱痛哭的母親，才知道自己做錯了，母女終於和好。

他人期待的人生

嚴美瑜從小就對舞蹈很感興趣，但父母要她把書念好，未來當公務員就好。經歷高中重考衝擊後，知道自己不能夠再這樣下去，開始努力唸書和學習，考上了外縣市的大學和研究所，終於能夠脫離家裡的掌控，順利成為營養師。

喜歡和人接觸的她，在醫院任職，最常做的就是在辦公室幫病患開菜單，看到眾多生離死別，不少病人上周還能談笑風生，下周就離世了。「這真的是我想要的人生嗎？」

後來，父親退休、母親中風了。一個意氣風發的女強人，突然變成需要照顧的患者，嚴美瑜成為全家經濟來源。想起母親14歲從南部到台北打拼，為了現實放棄想當歌手夢想，嚴美瑜不願重蹈覆轍「人不管幾歲都要勇改追夢！」

追夢的道路

嚴美瑜認為，每個人心裡在找的，從來都不是像錢一樣物質的東西，而是一種感覺，溫暖的感覺、舒服的感覺、自豪的感覺、放鬆的感覺。也許找尋的過程很漫長，但從來都不會嫌太晚出發。

她開始學舞蹈，運動，得到了開心和成就感；希望舞蹈不是她一個人感到開心感到感動，而能帶給別人更多的快樂與療癒，她也開啟鋼管舞、空瑜老師職涯，33歲正式轉職「療癒空瑜」教師，找到內心深處真正想要的方向。

勇敢做自己

興趣會改變、熱情會降溫，最重要的是，你能否在發現自己有點空虛、又或者達成了什麼人生重要里程碑時，依然知道自己往後的人生意義是什麼？這是我們要花一輩子學習的功課。

「你是否也曾經有過夢想沒有實現？」透過「有肌勵」，嚴美瑜希望鼓勵更多人，千萬不要因為年紀而退縮、不敢向前邁進，趁著還有力氣，神智還清醒的時候，去做你想做的事情吧！用熱愛的事物來工作，打造自己的理想生活！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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