有片！追劇不悲劇 3招伸展防腰痠背痛
防疫在家追劇，總是覺得後頸僵硬、卡拉卡拉嗎？全台女性健身社群「有肌勵」邀請物理治療師Flyna飛娜，分享NG的追劇姿勢會造成身體哪些危害，並且教大家3招運動伸展來放鬆身體。
物理治療師Flyna飛娜表示，看電視、追劇的姿勢千奇百怪是很自然的反應，因為身體在不正確的姿勢中會持續自我調整，但如果一直沒有找到正確的姿勢，會讓全身上下痠痛不已，物理治療師Flyna整理出10種NG的追劇姿勢，其中又以坐在馬桶上玩手機的姿勢最為嚴重，這些動作不僅容易造成脊椎側彎、頸椎的不適，再嚴重還會導致骨刺、椎間盤突出。
物理治療師Flyna飛娜教導我們正確的坐姿必須要讓屁股坐好坐滿、背部有支撐、脊椎保持一直線以及每30分鐘就要起來動一動，影片中，物理治療師Flyna分享3招伸展運動，讓脊椎、腰部與關節適時放鬆，過程中也會訓練到肌力，是很方便的居家運動，快準備一張瑜珈墊，跟著物理治療師Flyna飛娜一起舒展身體！
想了解更多健康知識的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，找回健康活力！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言