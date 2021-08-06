有片！追劇不悲劇 3招伸展防腰痠背痛

隨著疫情逐漸趨緩，是不是很想甩掉居家防疫期間累積的脂肪？但許多人往往在健身後有下背痛的問題，甚至練完核心反而腰痠背痛，全台女性健身社群「有肌勵」邀請生生優動運動物理治療所的物理治療師彭思瑋，教大家做下背痛的自我檢測及正確、有效的核心訓練。

2021-08-04 17:59