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有片！追劇不悲劇 3招伸展防腰痠背痛

聯合新聞網 / 江柏蓉
物理治療師Flyna飛娜分享NG的追劇姿勢會造成身體哪些危害，並且教大家3招運動伸展來放鬆身體。
物理治療師Flyna飛娜分享NG的追劇姿勢會造成身體哪些危害，並且教大家3招運動伸展來放鬆身體。

防疫在家追劇，總是覺得後頸僵硬、卡拉卡拉嗎？全台女性健身社群「有肌勵」邀請物理治療師Flyna飛娜，分享NG的追劇姿勢會造成身體哪些危害，並且教大家3招運動伸展來放鬆身體。

物理治療師Flyna飛娜表示，看電視、追劇的姿勢千奇百怪是很自然的反應，因為身體在不正確的姿勢中會持續自我調整，但如果一直沒有找到正確的姿勢，會讓全身上下痠痛不已，物理治療師Flyna整理出10種NG的追劇姿勢，其中又以坐在馬桶上玩手機的姿勢最為嚴重，這些動作不僅容易造成脊椎側彎、頸椎的不適，再嚴重還會導致骨刺、椎間盤突出。

物理治療師Flyna飛娜教導我們正確的坐姿必須要讓屁股坐好坐滿、背部有支撐、脊椎保持一直線以及每30分鐘就要起來動一動，影片中，物理治療師Flyna分享3招伸展運動，讓脊椎、腰部與關節適時放鬆，過程中也會訓練到肌力，是很方便的居家運動，快準備一張瑜珈墊，跟著物理治療師Flyna飛娜一起舒展身體！

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