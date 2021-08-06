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全職媽媽靠運動擺脫產後憂鬱　開展職涯第二春　黃玉慈：我們都值得更好！

聯合新聞網 / 陳怡雯
運動幫助黃玉慈走出產後憂鬱，並且開啟了職涯第二人生！圖片由黃玉慈授權「有肌勵」刊登
運動幫助黃玉慈走出產後憂鬱，並且開啟了職涯第二人生！圖片由黃玉慈授權「有肌勵」刊登

黃玉慈跟許多媽媽一樣，懷孕前擁有自己亮麗的事業，產後為了專心照顧孩子，決定離職當全職媽媽。

然而，當媽媽後生活帶來的許多變化，包含照顧孩子的挫折、身材走樣，讓她陷入了情緒低潮。

五年前，黃玉慈開始接觸運動，不僅帶給她健康，也為她帶來事業的第二春！

充滿辛酸淚的全職媽媽

黃玉慈接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她從完全不運動的人，到現在成為體態管理教練，不僅改變自己，也影響到更多人開始運動的故事。

懷孕前，任職於速食業龍頭的餐廳襄理，黃玉慈每天的生活過得充滿朝氣又有成就感。

25歲那年，她發現自己懷孕後，決定卸下工作的，當個全心全意陪伴孩子的全職媽媽。

她說：一直以為懷孕、生產是最痛苦的，沒想到生完之後帶小孩才是真正痛苦的開始⋯⋯

產後憂鬱陷情緒谷底

黃玉慈從小是個沒自信的女生，總覺得自己不夠好，總是隱藏自己的想法，也很在意他人對自己的看法。

想要被喜歡的心情，因此努力迎合別人，想要成為別人喜歡的樣子，最終失去自我，甚至曾經出現自殘的傾向。

長大後，這種委曲求全的個性仍扎根在骨子裡，因此面對產後育兒的挫敗，她不好意思向辛苦工作的另一半傾訴，全部概括承受。

黃玉慈回想那段日子，經常是孩子哭她也跟著哭，無力感讓她每一天都提不起勁。

初遇健身連一分鐘都做不了

同時間讓黃玉慈煩惱的，還有產後回不去的身材，連鏡子都沒有勇氣去照，體重到來到了人生巔峰。

此時，作為亞洲核心訓練師的另一半，鼓勵黃玉慈開始運動，每天十分鐘都好。

在先生的幫助下，黃玉慈決定從簡單的徒手核心訓練開始，一開始設定每天只要運動十分鐘就好，然而沒在運動的她，連一分鐘都撐不了，運動一天要休息七天。

但是她還是決定堅持下去，慢慢地也看到了成效，她笑著說，如今一天不運動，全身都會覺得不對勁！

影響別人一起動起來

愛上運動的黃玉慈，和原本在學校任教的先生，決定一同創業，開設體態管理工作室，幫助更多的人學會正確的運動和飲食觀念。

黃玉慈說，運動讓她最有成就感的，不是看到數字的改變，而是因為她的故事，去激勵到更多人想要去嘗試改變。

她提到有一個學員，剛生完雙胞胎後找上他們，自述減重經驗已經有十年，加上多囊性卵巢症候群，遲遲無法達到理想體重。

最後在他們的幫助下，這位學員不僅變回少女身材，婦產科醫師檢查後也宣告她的婦科有明顯改善，這一切都讓黃玉慈感到無比有成就感。

人生最重要是為自己精彩的活

透過「有肌勵」，黃玉慈想鼓勵更多人：

真正感動人心的，除了看到自己的改變，還看到人們因為你的改變，而開始變得很不一樣。

以前覺得女人漂亮很重要，

後來覺得品味和氣質很重要，

再來覺得有個男人疼很重要，

直到最後才明白：

一個女人，擁有獨立的思想、人格和經濟，精彩的活著最重要。

女孩們，我們都值得更好、更精彩的生命！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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社團：女性專屬|健身的我超美

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