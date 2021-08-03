台大學霸曾遭退學、打工洗碗　如今成為留歐博士　唐涵：還好當初放棄了！

從北一女資優班一路唸到台大，在別人眼中看似順遂的人生，唐涵卻在幾年後成為被退學的問題學生。

攻讀碩、博士八年，最後變成一場空，曾經因此對於人生方向感到茫然，忍不住懷疑自己的能力，也擔憂辜負了父母的期待。

唐涵選擇拋下台灣的一切，在一無所有的狀態下，跟隨先生前往荷蘭工作，卻也因此開啟了人生的新篇章。

攻讀博士八年被迫休學

唐涵接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她走出人生挫折的心路歷程。

本著對於科學研究的熱情，大學畢業後，唐涵確立未來要走學者的路，選擇跳過碩士直接攻讀博士，報讀了中研院國際研究生的博士學程。

接下來的八年裡，唐涵鎮日埋首於研究工作，然而卻在以為能夠畢業的前夕，研究上的發表遇到阻礙，並且被要求再延長兩年的研究。

當時唐涵剛結婚，另一半即將到荷蘭工作，在時間和現實條件的壓力下，她在最後一刻選擇了休學。

而立之年赴荷蘭展開新生活

那一年唐涵剛滿30歲，而立之年，卻要做出休學的重大決定，意味著這八年的努力將化成一場空，最後還是只有大學畢業的學歷。

休學兩年後，更是直接收到退學處分通知書，種種挫折的壓力，讓她只能靠天生的樂觀去努力支撐。

她告訴自己：人生不需要拘泥追求這種不屬於妳的東西，即便孑然一身，也決定鼓起勇氣和夫婿前往新國度，展開生活的新篇章。

博士肄業餐廳洗碗

但是到了荷蘭後，找工作也不順遂、博班也申請不上，唐涵只能去房東的後院拔草賺錢，到餐廳打工洗碗。

這跟她原先計劃的藍圖並不同，放棄學位的痛苦與掙扎此時還深深烙印在心中，她說當時經常抱著老公崩潰大哭，覺得看不到人生未來方向。

哭完後，還是要擦乾眼淚繼續向前，她知道，機會是給準備好的人，而機會是自己找到的。

機會是給準備好的人

過往在研討會上認識的教授，唐涵直接衝去他的辦公室，表達即便沒有薪水也願意當志工協助研究，她想要藉此證明自己的實力。

無償地努力三個月後，實驗室恰巧開了職缺，唐涵便順利地拿下工作，最後在這裡完成了博士學位。

繞了一大圈，走過放棄與掙扎，多年後回頭看，唐涵說，這些失敗都有意義，成就了心智更堅強的自己。

透過健身更了解自己

在荷蘭攻讀博士的期間，唐涵開始透過健身紓解壓力，每天上班前都會先到健身房報到。

從網路上吸收各種營養與健身相關知識，慢慢地建立觀念，開始從跑步機漸漸轉移到重訓器材，越練越有心得。

唐涵透過運動，慢慢調整自己的呼吸，每周進步一點點，漸漸就能舉起跟自己一樣重的重量。

她說，在健身過程中能更了解並且懂得感謝自己的身體，用健身開啟一整天，更能精神飽滿地面對每一天的挑戰。

我們都值得一個更好的自己

正在奧地利做博士後研究的唐涵，預計在明年回到台灣任教，回顧這些年的人生歷程，她說就像健身一樣。

有些時候妳不相信自己做得到，但是每個人的潛能是無限的，千萬不要自己限制了自己。

透過「有肌勵」，唐涵想鼓勵更多人：

關於健身，開始就對了。

健身不像是短期目標，而是一種生活態度。

健身需要一個開始的決心，一些堅持的努力，一股堅定的信念，然後我們都可以收穫一個更健康美好自信的自己！