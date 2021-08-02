153公分的體育老師 師鐸獎得主鄭雅之：小矮人也可以帶巨人飛

「你那麼嬌小，有辦法好好帶學生嗎？」在體育的世界裡，天生體型佔據很大關鍵發展因素。身高只有153公分的鄭雅之，為此嚐盡苦頭，考教師甄選更落榜13次。

是怎樣的努力，讓她成為2019年新竹市唯一師鐸獎得主？是怎樣的付出，讓她帶出一批批國手學生？小矮人，怎麼帶著巨人飛？

自大驕傲後的挫敗

鄭雅之接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己的奮鬥歷程。

鄭雅之從小就熱愛運動，常常為學校拿下體育賽事獎牌，功課又在虎媽的緊迫盯人下名列前茅，是師長同學眼裡允文允武的學生。聯考時，跆拳道教練期待她報考體專，成績優異的她，敷衍說「如果沒上第一志願，就去念啦！」

人算不如天算，大概是老天爺是要懲罰她這驕傲的態度，鄭雅之跌破眾人眼鏡，只考到第二志願，對她來說是晴天霹靂。但父親秉持著「做人，要言而有信，要有誠信。」她就這麼踏進陌生又嚮往的體育圈。

誤闖巨人世界的小矮人

在體育運動圈裡，體型是很重要的；鄭雅之身高只有153公分，面對其他身高壯碩、高大的同學，就像誤闖進巨人世界的小矮人，他人優秀的運動表現，常讓她驚嘆，更衍伸自卑和挫折。

為了能讓自己與之並駕齊驅，鄭雅之練習時更認真專注，嚴謹苛刻的要求自己，力求完美不容出錯，如此年復著一年。

流浪教師的坎坷路

跟多數流浪教師一樣，鄭雅之從代理教師開始到處任教，從關西國小、仰德高中再到富禮國中，每年教師甄試總是扛著一箱箱資料四處考試，曾報了13處教甄，考了11間學校，蟬聯9間學校「備取一」的后冠，但常因體型「嬌小玲瓏」，總是無法擠進正取。

鄭雅之後來考進新竹市培英國中，開始體育老師的教學生涯。現在的中華民國奧運級國家拳擊教練柯文明，當時正在培英任教，兩人共同推動拳擊項目發展，她也考取國際拳擊裁判證、成為游泳校隊老師，成為協助教練和選手攀上高峰的推手。

吹哨子讓學生打球以外

體育老師常因體型高大壯碩關係，被學校賦予「管教學生」的責任。

鄭雅之曾擔任輔導老師，學生質疑「你比我還嬌小，有辦法管我嗎？」她告訴學生，「就算天塌下來，老師都會跟你一起面對」，成為孩子需要時想到的傾訴對象，孩子學會信任、成就感、與人合作等能力，轉化成和老師的良性互動。

鄭雅之曾帶1名視障生上體育課，貼心替學生準備不同大小的桌球與器具。她說，教學生涯最感動的是「學生碰到困難時，第一個想到的是打電話給我！」這樣的無私付出，讓她成為2019年新竹市唯一師鐸獎得主。

嚴謹與完美的壓力反撲

然而，有一段時間，除了課程教學外，鄭雅之不再主動運動，因為找不到為什麼要運動的目標。因為力求完美，忘了跑步的快樂；因為要求嚴謹，忘了投藍的樂趣；因為在意身高，忘了嬌小的可愛。

某次羽球課因學生人數不足，她加入分組跟學生一起比賽。下課後，學生要求「希望以後都上羽球課」，理由是「老師你叫得好激動喔，而且都又叫又笑超大聲，輸了還這麼開心，害得我們都跟著笑了。我們更喜歡這樣的你！」

她驚覺「是啊！怎麼忘了自己當初愛上運動的初衷，不就是這份不在乎輸贏、完美，單純沉浸在運動過程的快樂，與發自內心的笑聲？」逐步找回當初愛運動的自己。

發自內心的笑

在許多人眼中，體育老師都是四肢發達，只會吹個哨子讓學生打球而已，鄭雅之用教學熱情證明，她個頭雖嬌小，也能帶領學生往夢想的天空高飛，讓學生展現自信勇敢逐夢，成為強壯勇敢的巨人「誰說小矮人不能帶巨人飛？」。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，找一個自己喜歡的運動，不用很厲害也能夠在運動中找到開心，重拾運動永不嫌晚！