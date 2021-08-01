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跑者醫生教你護心臟 心臟科權威林圀宏8/2線上直播分享

聯合新聞網 / 張念慈
全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請心臟科權威林圀宏，直播分享「跑者醫生教你護心臟」。
全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請心臟科權威林圀宏，直播分享「跑者醫生教你護心臟」。

運動猝死案例時有所聞，許多人擔心心臟出問題不敢運動。全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請心臟科權威、中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長林圀宏，直播分享「跑者醫生教你護心臟」，8月2日下午4點，記得鎖定「有肌勵」臉書粉專收看。

「很多人以為平時都有在運動習慣，自己不可能突發心臟病，這是錯誤的觀念。」中醫大新竹附醫內科部部長暨心臟血管科主任林圀宏，曾收治不少運動健將在運動時突發心臟病案例。

林圀宏表示，人體的血液循環由心臟負責，每分每秒運作不停擺，民眾如果有肥胖、三高疾病等危險因子，一不小心就容易誘發心臟「當機」導致猝死，例如劇烈運動就可能瞬間導致心肌缺氧猝死。

微解封後，民眾逐步恢復正常生活，開始跑步、爬山、上健身房，林圀宏5年來跑了 31 場全馬、18 場半馬，從台灣跑到日本等多地，更曾在馬拉松接力賽，因前面的跑者突然昏倒，立刻發揮醫師的救人本能。

「跑者醫生教你護心臟」直播中，林圀宏將分享，

1/少運動就可以護心臟？不喘就是好？

2/心臟簡單的自我檢測方法？

3/平常怎麼保養心臟？

4/Q&A

更多精彩內容，鎖定「有肌勵」臉書粉專https://www.facebook.com/udnGpower，觀看8月2日下午4點「跑者醫生教你護心臟」直播，一起保護心臟、享受運動樂趣。

林圀宏專長於心臟疾病之急重症治療照護。他在心律不整治療，包含使用心導管高頻燒灼手術，結合 3D 立體定位，系統治療心室頻脈、心房顫纖維性顫動、心房撲動、心室上頻脈亦有所長。

林圀宏在植入性心臟電子裝置，包含使用心臟節律器醫治心搏過緩、自動去顫器醫治心室頻脈心室顫動、預防猝死之發生以及雙心室同步調律器來治療心衰竭，享有盛名。目前身兼中華民國心臟學會及台灣心律學會委員。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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