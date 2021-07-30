有片！10分鐘促進肌肉生長 下肢訓練攻略
為什麼越來越多人在練腿？下肢肌群是佔據全身上下最多的肌群的地方，雖然訓練過程辛苦，但可以促進肌肉生長、增加全身力量、提升心臟功能，延緩衰老現象，甚至對想減脂的你也非常有效！
影片中每個動作30秒，主要會訓練到下肢肌耐力及核心肌群，過程中要專注自身狀況，察覺每一個動作的發力位置、關節角度、身體排列與重心，並注意呼吸，盡量不要憋氣，依自己的身體狀況增加或減少動作次數，快跟著Housport 運動社群練腿練起來！
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