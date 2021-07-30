18歲隻身赴日練角力　走過膝傷黑暗期　張禹萱靠運動找回自我

張禹萱從小身材瘦弱，小學一年級就被爸爸送去練角力，希望她藉此強身、保護自我。

天份、熱情、加上世界級獎項的肯定，讓張禹萱決心以角力為夢想，並在18歲那年，隻身赴日進行特訓。

然而異鄉的日子嚐盡排擠、比賽與經濟的壓力，甚至遇到重挫運動員生涯的嚴重膝傷，最後暴飲暴食、失去自我。

她是如何走過逃避的日子，至今仍堅持在角力的路上，並重拾自律的生活？

立志成為世界級運動員

張禹萱接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她在追夢路上受盡挫折，靠著運動找回自我的心路歷程。

學過柔道的爸爸，為了讓身型瘦小的張禹萱有能力保護自己，國小就把她送到角力社團，天分加上努力，張禹萱一練就成了校隊。

國三那年，張禹萱參加亞洲杯青少年角力賽，拿下屬於她的第一面國際賽殊榮。她從那一刻決定，立志未來要成為運動員，用角力為台灣爭光。

18歲勇敢獨自追夢

到了高一，某次到日本短暫受訓的機會，讓張禹萱親身感受到日本的訓練體制，從環境到氛圍都更上一層樓，讓她從此心生嚮往。

高中畢業後，在只懂五十音的狀態下，她決定隻身前往日本進行自費訓練，然而這個決定家人並不理解，因為當時家中經濟並不寬裕。

張禹萱決心用一年闖出成績，考上日本公費的大學，期望可以證明給家人看。

充滿挫折的異鄉生活

然而張禹萱在日本的練習生活充滿挫折，對內有語言隔閡、文化差異，外在有經濟和比賽的壓力，她開始選擇逃避，用暴飲暴食補償心理的委屈。

她說當時每天的孤立感強烈，不是像自己一開始所想，單純靠著熱血就能撐過去，某次練習時一個恍神，摔出了重傷，膝蓋前十字韌帶扭傷。

對運動員來說，停止練習就是很大的傷害，張禹萱明白自己處在一個看成績的圈子，因此不願意給自己修復期，結果變成更糟的惡性循環。

持續的飲食失控，讓她一下子胖了十公斤，最後黯然回到台灣。

從跳舞重拾身體的力量

回台後，張禹萱進入台北市立大學就讀，目前仍在角力的路上努力前進。

因為她知道逃避並不能解決問題，雖然一身充滿傷痕，但她可以找到療癒自己的方式，藉此找到前進的動力。

膝蓋動刀後，她試圖找一件復原期也能做的運動，對比角力的剛，她愛上了跳舞的柔，從網路影片自學舞蹈，每天跳上一小時，從中找到了快樂和力量，體態也恢復比賽量級的標準。

盡力而為就能順其自然

張禹萱說，現在心情穩定，加上飲食清淡後，本來脾氣暴躁的個性，身邊的家人和朋友說她改變了不少。

如今面對角力，她期許自我盡全力發揮，至於成績到哪裡就順其自然。

透過「有肌勵」，張禹萱想鼓勵更多人：

或許真的沒有不可能，曾經我也自卑到想離開，但走出去才發現，生活在同片土地的角落，很多人都跟我一樣的，也都經過這樣的黑暗期，也這麼撐過來了，我也可以！

細細品味身體上下每吋肌肉的發力，你會感受到由心向外、由身體輕撫大自然的體會。