有片!治療師教你真正的凱格爾運動怎麼做

高美菁在國中時，就被檢查出「自發性脊椎S型側彎」，然而此後的二十多年，她卻從未正視身體發出的警訊。直到37歲時，高美菁離開了外商廣告公司的工作，她終於有時間停下來好好凝視自己。鏡子裡的她，身體已變得扭曲歪斜，右側胸廓肋骨明顯變形外擴、肩膀一高一低，大腿左右粗細明顯不同，她責怪自己怎麼會把身體搞成這樣畸形。此後，高美菁踏上了瑜伽矯正之路，如今邁入第十年，她說：「我還在過程中，而我不是在矯正脊椎側彎，我是在修正自己的人生！」

2021-07-27 09:34