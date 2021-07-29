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有片!治療師教你真正的凱格爾運動怎麼做

聯合新聞網 / 江柏蓉
凱格爾運動不僅可以改善尿失禁問題，還可以增加骨盆底肌的收縮。圖/Canva
凱格爾運動不僅可以改善尿失禁問題，還可以增加骨盆底肌的收縮。圖/Canva

許多婦女在產後會有陰道鬆弛、尿失禁的狀況，全台女性最大健身社群「有肌勵」邀請「米蔚 Life & Health｜健康生活全方位」來分享如何做正確的凱格爾運動來改善狀況。

凱格爾運動不僅可以改善尿失禁問題，還可以增加骨盆底肌的收縮，正確的凱格爾運動應該怎麼做才是有效呢？影片中將教你正確的作法，必須將骨盆保持穩定，透過呼吸調節，如果氣吐不夠了可以放下來休息，休息的比例跟吐氣的比例可以保持1：1，甚至休息到2倍，快跟著「米蔚 Life & Health｜健康生活全方位」了解更多凱格爾運動的相關資訊唷！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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