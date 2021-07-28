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媽媽意外離世 透過運動走出喪母之痛 陳芝妍：「這是媽媽留給我的最好禮物」

聯合新聞網 / 林祐遙
天使臉孔的陳芝妍，擁有人人稱羨的腹肌身材。照片由陳芝妍授權「有肌勵」刊登
天使臉孔的陳芝妍，擁有人人稱羨的腹肌身材。照片由陳芝妍授權「有肌勵」刊登

陳芝妍從小就和媽媽感情特別好，一場意外帶走媽媽的生命，讓陳芝妍頓時失去生活重心。

為走出喪母之痛、以及想珍惜媽媽留下的禮物，陳芝妍是靠著什麼信念，堅持運動不放棄？

錯誤的減肥方式

今年30歲的陳芝妍，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她為何堅持運動不放棄的原因。

每個女孩都有愛美的時期，陳芝妍回想高中時期的她，因為愛美，開始進行錯誤的減肥方式，天真的以為少吃一點、食物過水、不攝取過多油脂就能夠變瘦，沒想到卻引起反效果，讓她出現暴食的症狀。

直到就讀大學後，陳芝妍跟著媽媽一起去健身房，不僅開啟她的運動人生，正確的飲食控制，也改善了暴食的症狀。

媽媽意外離世

完全沒有運動基礎的陳芝妍，一開始跟著媽媽去上有氧拳擊的課程，竟然一個拍子都跟不上。

陳芝妍為了想跟上媽媽的腳步，每天都去健身房，她相信節奏感與韻律感，是可以靠每天練習，慢慢培養出來的。

正當要和媽媽分享練習成果，一場意外，讓老天爺帶走陳芝妍的媽媽，陳芝妍彷彿失去全世界，做什麼事都提不起動力，連運動也就此停擺。

媽媽留下的禮物

媽媽過世後，陳芝妍對生活毫無重心，看到愛吃的食物也提不起勁，連平常最愛逛的街，也變的不想出門，曾和媽媽一起創造回憶的健身房也不去。

某天，陳芝妍突然想起和媽媽的共同回憶，那就是一起待在健身房的時候，如果沒有媽媽，陳芝妍不會開始運動，她說：「這是媽媽留給我最好的禮物」。

陳芝妍為了真正走出喪母之痛，回到運動的懷抱，帶著媽媽留下的回憶，開心的在健身房揮灑汗水。

運動得到成就感

陳芝妍開始運動之後，不僅體態變得更加美麗，連身心都得到很大的改變。內向的她，願意打開心房，認識新朋友，連生活都變得有重心、有意義。

完全沒有運動基礎的陳芝妍，透過日復一日的練習，現在的她不僅拳擊有氧跳得好，還去嘗試困難度更高的鋼管運動，陳芝妍最感謝媽媽，願意帶著從小運動神經就不好的她，走入運動的行列。

透過「有肌勵」，陳芝妍想告訴更多人，任何事情只要想開始，年紀都不是問題，人不是一開始就很厲害，而是要開始才會變厲害。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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