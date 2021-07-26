【直播預告】越動越痛？6動作放鬆肌肉、舒緩疼痛

7月27日降級，隨著疫情逐漸趨緩，是不是很想甩掉居家防疫期間累積的脂肪？但許多人往往在健身後有下背痛的問題，甚至練完核心反而腰更酸，7月28日晚上八點，全台女性健身社群「有肌勵」邀請生生優動，運動物理治療所的物理治療師彭思瑋，在粉絲專業直播分享怎麼做下背痛的自我檢測和有效率的核心訓練。

物理治療師彭思瑋擅於運動治療、彼拉提斯及禪柔、徒手肌筋膜鬆動以及運動傷害防護，直播中物理治療師彭思瑋除了分享6個動作放鬆肌肉、舒緩疼痛，也會為大家解答久坐的下背痛與重訓後的下背痛有什麼區別，以及日常生活中注意的事項和如何降低閃到腰的機會，快準備好瑜珈球和滾輪，跟著物理治療師彭思瑋一起動一動！

如果你總覺得無法彎腰，或是無法維持同個動作太久，7月28日晚上八點，鎖定「有肌勵」粉絲專業直播，跟著物理治療師彭思瑋做好正確的核心運動、自我檢測，遠離痠痛！