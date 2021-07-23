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有片！爬山最傷膝蓋? 3招膝關節保健運動

聯合新聞網 / 江柏蓉
爬山不是最傷膝害的動作，真正的膝蓋殺手藏在日常生活中。圖/Shutterstock
爬山不是最傷膝害的動作，真正的膝蓋殺手藏在日常生活中。圖/Shutterstock

爬完山總覺得膝蓋卡卡、關節痠痛，甚至蹲下去就站不起來？膝蓋痛起來要人命，但造成膝蓋疼痛的關鍵真的是爬山嗎？Jc復健日常的影片中邀請到悠適復健科診所，陳正倫醫師一起來解惑。

陳政倫醫師表示，膝蓋殺手藏在日常生活中，趴著擦地板、上蹲式廁所，這些大角度的蹲跪動作，就會造成身體高度負擔，雖然爬山不是最傷膝蓋，但還是要做事前訓練，如：心肺耐力、肌耐力、柔軟度以及協調性，避免運動傷害。

平常的膝蓋保健包括肌力訓練、保健食品、避免蹲跪以及減重，影片中將教大家3招膝關節保健運動，每個動作做20~30秒，每天重複做3~5次，快跟著Jc復健日常，預防膝蓋痛！

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