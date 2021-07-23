用瑜伽矯正駝背、改善產後骨盆變寬　瑜伽老師陳書育：身體發脾氣，就要培養他長力量

今年43歲的瑜伽老師陳書育，從身形完全看不出年紀，練習了瑜伽十幾年的她說：幾歲愛上運動，年齡就會停在幾歲！

一開始接觸瑜伽的契機是為了矯正身形，最後更帶來了身心靈的全面改變，如今陳書育成為了能夠影響更多人的瑜伽老師。

這一切的改變始料未及，卻是陳書育最棒的收穫，曾被學生問她怎麼從不生氣？她說：當妳愛自己，就捨不得讓自己發脾氣。

新手媽媽無後援致產後憂鬱

陳書育接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她從珠寶業跨界到瑜珈教學，並且透過瑜伽找到人生新價值的心路歷程。

21歲就進入婚姻、22歲生子的陳書育，在產後那段期間曾經歷過一段憂鬱期，因為當時的資訊不豐富，不知道如何照顧一個新生命的焦慮，讓她惶恐度日。

加上另一半也很年輕，不懂得如何給予支持和陪伴，育嬰的挫折讓陳書育陷入產後憂鬱，她說那時候什麼事都往壞處想，覺得失去任何希望。

雙職媽媽壓力兩頭燒

產後回到了珠寶業的工作，必須站在第一線服務客人，但是懷孕造成的身形變化，像是骨盆腔變很寬，褲子都穿不回去，讓陳書育也倍感挫敗。

成為雙職媽媽後，來自工作與家庭的無形壓力，不知不覺壓垮了她，導致駝背變得很嚴重。

駝背的狀態讓呼吸變得很短淺，只要上班一陣子就會變得很喘，28歲那年公司健檢，發現紅字一堆，她才開始認真檢視失衡的生活。

健檢一片紅字警覺生活失衡

陳書育當時的工作每天中午十二點上班，直到晚上十點下班，疲憊的身心就用重鹹重油的垃圾食物療癒自己，像是鹹酥雞配啤酒。

她說自己這樣的吃法，光是抽血時就被護理師警告血液很濃稠，要特別注意飲食。

為了改善身體健康，她戒宵夜，麻辣鍋、飲料，飲食清淡後、水腫也明顯改善，體重穩定下降，也找到更有自信的自己。

接著下一步想要矯正駝背圓肩的體態，但是她一想到要運動就又熱又累，接觸了許多項目後，發現只有瑜珈能讓她願意專心投入一小時，就此開始一週三次的練習。

珠寶業跨界成瑜伽師資

練瑜伽多年後，陳書育的體重從57公斤，慢慢下降到了50公斤，她說看見身體的明顯變化後，不只有了自信，更有了想繼續下去的動力。

對於瑜伽的熱情，加上她大方表達的特質，在老師的鼓勵下，陳書育決定開始有系統地去學習瑜伽，並且考取師資證照，成為瑜伽老師。

她提到，瑜伽鍛鍊的不只是體力與柔軟度，更棒的是從中可以汲取到穩定身心的能量。回憶起教學路上，學生們最多的反饋不是身形的改變，而是內在的觸動。

有時候只是聽到一句話、一個關鍵字，或是陳書育一個幫助的動作，就讓學生的身心感受到被承接住了，不是只有自己一個人在支撐的感覺，因此又有了希望。

自在，來自內心的空間寬敞

陳書育說，很感謝老天爺讓她走上瑜伽這條路，如今自己的內在更強大，對於情緒的流動也更有覺察，不再那麼容易受到外在壓力的影響了。

透過「有肌勵」，陳書育想鼓勵更多人：

你的心靈怎麼想，你的世界就怎麼投射。

想要得到什麼，不只靠腦海中的想像，更要當行動的巨人。