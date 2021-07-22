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母親身材走樣被羞辱 父親移情別戀、家暴酗酒 詹莒嫥：女人要懂得靠自己

聯合新聞網 / 江柏蓉
因為家庭背景，詹莒嫥認為女人要懂得靠自己，並透過運動維持最佳狀態。圖片由詹莒嫥授權「有肌勵」刊登
因為家庭背景，詹莒嫥認為女人要懂得靠自己，並透過運動維持最佳狀態。圖片由詹莒嫥授權「有肌勵」刊登

「你媽胖得像母豬，我怎麼睡得下去？」媽媽產後身材走樣，爸爸移情別戀、家暴酗酒。

我是不是不該出生？詹莒嫥自責、不信任婚姻，憂鬱6年靠著書籍釋懷，努力運動成為更好的自己。

從甜蜜到破碎的家

詹莒嫥接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她是如何因家庭背景，奠定現在凡事靠自己的堅強模樣，並透過運動維持體態、健康。

詹莒嫥的爸媽原是甜蜜情侶，在以前本省與外省的戀情不被祝福，詹莒嫥的爸爸跪在女方家門一整天，只為讓女方家人妥協、同意結婚。

沒想到懷孕結婚後，詹莒嫥的媽媽身材走樣，產後瘦不回來，得了產後憂鬱症，再加上詹莒嫥的爸爸婚後繼承家業後，在外結交壞朋友，開始在外找女生、酗酒家暴。

刻骨銘心的一句話

詹莒嫥爸爸遭到親家質問：「當初不是很愛我女兒，怎麼會走到現在這地步？」，詹莒嫥的爸爸當著大家的面說：「你看你女兒現在是什麼樣子，胖得跟母豬一樣怎麼睡得下去？」。

這句話深深刺進詹莒嫥心中，她才小學，卻看見媽媽當中被爸爸羞辱，是不是變胖男生就不喜歡？讓她對感情、婚姻非常不信任，立志以後凡事只靠自己。

都是我的錯

詹莒嫥國小三年級爸媽離婚，離婚沒多久爸爸就帶著後母進門，有次她偷偷去找媽媽被後母發現，她被爸爸打到重傷、趕出家門。

國小六年級因為車禍失去媽媽，詹莒嫥開始自我責怪，如果我沒出生，這些事是不是不會發生？是不是我表現不好，爸爸才不屑一顧？她靠著心靈層面的書籍找尋慰藉，花了6年的時間，直到大學才走出傷痛。

想起童年的陰影

大學畢業後進入金融業，詹莒嫥時時刻刻提醒自己一定要有能力，才能養活自己，由於力求表現，以前壓力大都靠吃宣洩，因為怎麼吃都不會胖，直到30歲後身體開始發胖，才有了警覺。

詹莒嫥開始接觸運動，自己學習摸索，但因為不知道怎麼控制肌肉，導致肩膀受傷，後來加入健身房，學習正確的鍛鍊姿勢，努力維持好體態，就因為爸爸那句話。

開始愛上運動

運動後不只抒發壓力、情緒，也變得正向樂觀、思路清晰，詹莒嫥開始規律運動，漸漸的對運動產生更多好奇，她被健身教練激起，與其對教練的回答抱持疑問，不如自己考證照，實際了解。

她開始考瑜珈、飛輪證照，因為從運動得到很多好處，她想把工作慢慢轉移到運動上，把運動的好處帶給更多跟她一樣熱愛運動的人。

透過「有肌勵」，詹莒嫥想鼓勵更多人：

不要害怕改變，好的改變就擁抱它，不好的改變就不要它，上帝關你一扇門，就會開你一扇窗，想要活得精彩，就要實際去做，成為一個更強大的人，才有辦法不被外在的變化給打敗。

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