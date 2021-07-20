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有片！4分鐘初級Tabata 任何人都能跳

聯合新聞網 / 江柏蓉
只要一首歌的時間，就能爆汗燃脂瘦全身，達到跑步一小時的效果。圖/Canva
只要一首歌的時間，就能爆汗燃脂瘦全身，達到跑步一小時的效果。圖/Canva

Tabata是一項短時間的高效率運動，必須用盡全力，將全身肌肉操到極限，就算停止運動，身體仍會以為還在運動，所以會不斷燃燒卡路里，利用短短的4分鐘，就能達到跑步一小時的效果。

影片中8個動作，每個動作20秒，中間休息10秒，這套動作為初級版的Tabata訓練，只要一首歌的時間就能完成，適合忙碌之人的運動選擇，每天只要4分鐘就能瘦全身，快跟著黃欣元Alvin一起爆汗燃脂！

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｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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