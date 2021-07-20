有片！4分鐘初級Tabata 任何人都能跳

你有因為「不知道自己能做什麼」感到迷惘嗎？Natalia每份工作都撐不過一個月，認為自己抗壓性超低，甚至會恐懼早晨的來臨。 意外接觸運動產業、到澳洲打工度假，Natalia是如何轉換心態，又是從哪些小事開始，將自己平凡的人生，畫上繽紛的色彩？

2021-07-20 09:43