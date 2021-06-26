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有片！居家防疫煮什麼？營養師教你這樣吃才健康
居家防疫期間，能不出門就不出門，許多外食族開始在家嘗試各種料理，但到底要煮什麼才營養？黃君聖營養師為大家示範三道料理，秉持「三多一少」的原則，就能顧好免疫力。
「三多一少」即為多蔬果、多蛋白、多喝水、少油脂，在烹煮過程中，黃君聖營養師帶大家了解每項食材富含的營養物質，也提醒大家，飲食最重要的還是營養均衡，攝取多樣化的食物，並且控制份量，才是維持免疫力的關鍵。
想了解更多健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，拒絕高碳水、高油脂，跟著營養師這樣吃才健康！
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