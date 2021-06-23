有片！居家辦公讓妳沒時間運動？跳繩只要十分鐘　等於慢跑半小時

在家防疫一刻不得閒，要辦公、要育兒、還要做家事，許多雙職媽媽表示，每天忙到只剩下碎片時間可以運動，還會被小孩干擾，做到一半被打斷，回神忘了做到哪。

全台最大女性健身社群平台「有肌勵」針對時間少、空間小的運動困境，開箱實測了一款「智能運動跳繩」，這項產品為運動器材品牌 Move It 的系列商品之一。

跳繩十分鐘=慢跑半小時

經過「有肌勵」實測發現，跳繩對於只有碎片時間可以運動的雙職媽媽來說，是隨時可以開始的高強度運動，非常的有效率和效果。

針對缺乏運動環境的人來說，只要換上跳繩球，就能輕鬆解決空間不足的問題。

最棒的是可以用藍芽，將跳繩輕鬆連動到 Move It 的專屬 APP，記錄個人的運動時間與內容，方便目標的設定與達成。

現在 Move It 針對「有肌勵」讀者，推出限定優惠組，買跳繩就送妳跳繩球！「有肌勵」獨家賣場連結請點我