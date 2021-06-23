有片！居家辦公讓妳沒時間運動？跳繩只要十分鐘 等於慢跑半小時
在家防疫一刻不得閒，要辦公、要育兒、還要做家事，許多雙職媽媽表示，每天忙到只剩下碎片時間可以運動，還會被小孩干擾，做到一半被打斷，回神忘了做到哪。
全台最大女性健身社群平台「有肌勵」針對時間少、空間小的運動困境，開箱實測了一款「智能運動跳繩」，這項產品為運動器材品牌 Move It 的系列商品之一。
跳繩十分鐘=慢跑半小時
經過「有肌勵」實測發現，跳繩對於只有碎片時間可以運動的雙職媽媽來說，是隨時可以開始的高強度運動，非常的有效率和效果。
針對缺乏運動環境的人來說，只要換上跳繩球，就能輕鬆解決空間不足的問題。
最棒的是可以用藍芽，將跳繩輕鬆連動到 Move It 的專屬 APP，記錄個人的運動時間與內容，方便目標的設定與達成。
現在 Move It 針對「有肌勵」讀者，推出限定優惠組，買跳繩就送妳跳繩球！「有肌勵」獨家賣場連結請點我
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言