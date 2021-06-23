有片！一直變胖又沒時間運動？下班後４分鐘減脂法

身為家中的老大，楊子樂從小就背負著許多壓力，源於當時家庭的不睦，無力改變狀況的她，學會把所有壓力累積在心底，高中開始就罹患了憂鬱症。此後自殘不斷，甚至吞下大量安眠藥被緊急送醫，看到母親傷心欲絕的樣子，讓她驚覺要好好控制心魔，固定服藥直到八年前生下大寶，為了減藥開始規律運動。如今，楊子樂透過運動成功控制憂鬱症，不用再吃藥、還練出人人稱羨的川字肌，究竟這一路上她是如何扭轉心境，成就出更好的自己？

2021-06-22 09:58