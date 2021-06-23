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有片！一直變胖又沒時間運動？下班後４分鐘減脂法

聯合新聞網 / 江柏蓉
高強度間歇運動可以增加身體最大攝氧量。圖/Canva
高強度間歇運動可以增加身體最大攝氧量。圖/Canva

居家防疫期間，因為居家辦公長時間久坐，加上家中隨手可得的食物，是不是覺得自己胖了？今天教你利用空閒的4分鐘，不僅能減脂，還能延緩細胞衰老！

影片中五個動作，不需要任何器材，每做30秒休息30秒，這種高強度間歇運動可以增加身體最大攝氧量，也因為高強度運動對身體的負擔相對大，一定要適時的休息才會有最好的效果。

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