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有片！兩分鐘居家訓練 打造完美腹肌
總是羨慕別人有迷人的腹肌？其實每個人天生就擁有腹肌，只是大部分的人都被脂肪蓋住了，如果想擁有明顯及好看的腹肌，除了做好飲食控制，也必須做足訓練。
今天教大家如何訓練核心，鍛鍊出腹肌，共三個動作，一個動作15下，並重複做3-5組，天天花兩分鐘，擁有腹肌不是夢，快跟著影片動起來！
更多訓練影片，快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，打造肌肉完美線條。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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