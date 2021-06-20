有片！兩分鐘居家訓練 打造完美腹肌

總是羨慕別人有迷人的腹肌？其實每個人天生就擁有腹肌，只是大部分的人都被脂肪蓋住了，如果想擁有明顯及好看的腹肌，除了做好飲食控制，也必須做足訓練。

今天教大家如何訓練核心，鍛鍊出腹肌，共三個動作，一個動作15下，並重複做3-5組，天天花兩分鐘，擁有腹肌不是夢，快跟著影片動起來！

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