有片！10分燃脂計畫 居家徒手訓練

距離八仙塵爆的那一天，已經過了六年，當時年僅21歲的黃詩亭，已是兩岸知名的美睫講師。長期待在中國講課，過著每三天就換一個城市工作的空中飛人生活，回台灣渡假時，在弟弟邀請下參加了這場水上樂園派對。面對突如其來的意外，人生計畫就此大亂；如今，她已走出陰霾，並且透過自身的美甲所長，幫助更多傷友重拾自信！

2021-06-17 09:54