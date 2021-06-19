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有片！10分燃脂計畫 居家徒手訓練
新冠肺炎爆發，全台三級警戒從5月15日持續到6月28日，這一個月的居家防疫期間，是否覺得快悶壞了？今天教你如何藉由運動打發時間。
今天的組合運動會訓練到核心、平衡及肌耐力，每個動作30秒，中間不休息，共有三大組，由於沒有跳躍動作，也不需要任何道具，在家找個空間就能隨意進行，每天花十分鐘持續練習，就會越來越強壯！
更多訓練影片，快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體燃燒起來！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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