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有片！只要一條毛巾 帶你練出炫腹翹臀
防疫居家期間，在家也要動起來！TRX健身教練Lemon與花花老師上週六在女性健身社群「有肌勵」直播授課，帶領線上數百名粉絲，一起練出炫腹翹臀！
不需特別準備任何健身器材，只需要手邊的一條毛衣或是一件衣服，就可以加入課程。
粉絲們上完課紛紛留言，訓練菜單強度精實，全身瞬間大爆汗，最棒的是可以一邊健身、一邊擦地板，簡直一舉兩得！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
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