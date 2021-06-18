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從蔡依林舞者變為健身教練 陳渝霏：勇敢嘗試才能看見改變

聯合新聞網 / 江柏蓉
面對極大高壓的環境，陳渝霏從挫折中站起來，成為現今的健身教練。圖片由陳渝霏授權「有肌勵」刊登
面對極大高壓的環境，陳渝霏從挫折中站起來，成為現今的健身教練。圖片由陳渝霏授權「有肌勵」刊登

高中發現自己熱愛跳舞的陳渝霏，大三時為專業舞者，並在大四時成為舞蹈老師，因一個廣告拍攝的契機，進入蔡依林舞蹈團隊工作，合作專輯即是大家耳熟能詳的「呸Play」。

看似光鮮亮麗的頭銜，卻帶給她極大的心理壓力，究竟她是如何走出低潮，轉笑容極具感染力的健身教練？

要比完美更完美

陳渝霏接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她幾十年的習舞經驗，以及成為健身教練後帶來的轉變。

由於團隊講求高品質、高水準，即使排練次數與其他團隊相比並不多，卻也能完美演出，因為每位成員都極富責任與榮耀感，在排練前早已做好萬全準備，進入蔡依林舞團的陳渝霏一刻也不能閒。

這樣的完美精神讓陳渝霏倍感壓力，因為一開始無法跟上前輩們的腳步所以時常出錯，每當演出結束後不是慶功，而是團隊立即的檢討修正，前輩會馬上回放表演的錄影檔，透過螢幕將錯誤的地方放大再放大，目的就是讓她看清楚自己的錯誤。

只要夠努力終究會發光

面對極高壓、緊繃的環境，陳渝霏挫折感洶湧來襲，自認能力不足的她付出更多努力練習再練習，為的就是能與前輩的能力和表演感匹配。

回想起這份特別的經歷，陳渝霏表示那時候的壓力與挫折感不是一般表演工作可以比擬的，但也因為這份工作所要求的完美精神，如今才能綻放自信笑容，成就更好的她，同時也感謝當時的自己不放棄。

疫情下的驟變

決定到研究所進修的陳渝霏，離開蔡依林舞到團隊體驗新生活，兩年前到隻身前往澳洲工作，卻在去年年初遇上新冠肺炎爆發，因為政府的封城政策，迫使舞蹈教室歇業，也讓以街舞授課為主的她失去工作。

足不出戶的生活使人煩悶， 一個人待在3坪大的房間裡，唯一能讓她振奮精神的就是健身，陳渝霏開始接觸居家健身，透過鍛鍊體態、提升體能，立志成為更好的舞者。

撕下別人所貼的標籤

別人總說運動的人「頭腦簡單、四肢發達」，陳渝霏越是投入健身，越是證明這句話的錯誤，學習一門運動付出的心血不亞於學習一門學科，越喜歡一件事，就會越希望了解它的全貌以及變異過程，運動後，反而讓她的求知慾更加旺盛。

現為線上健身教練的她除了教課，也會製作健身影音放在Youtube，鼓勵觀看者帶著全家大小動起來，達到全民運動的效果。

透過「有肌勵」，陳渝霏想要鼓勵更多人：

運動不只強健身體，也能從中探索自我，只要去做就是好的開始，不論花費的時間多寡，養成動態的生活習慣，你的身心就有了寄託，人也會輕鬆許多！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

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