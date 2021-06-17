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八仙塵爆全身50%遭火吻！如今她最愛自潛、不畏秀傷疤　黃詩亭：在水裡的我最快樂

聯合新聞網 / 陳怡雯
八仙塵爆傷友黃詩亭，如今已走出意外低潮，展開亮麗人生！圖片由黃詩亭授權「有肌勵」刊登
八仙塵爆傷友黃詩亭，如今已走出意外低潮，展開亮麗人生！圖片由黃詩亭授權「有肌勵」刊登

距離八仙塵爆已經過了六年，當時年僅21歲的黃詩亭，已是兩岸知名的美睫講師。

長期待在中國講課，過著每三天就換一個城市工作的空中飛人生活，回台灣渡假時，在弟弟邀請下參加了這場水上樂園派對。

面對突如其來的意外，人生計畫就此大亂；如今，她已走出陰霾，並且透過自身的美甲所長，幫助更多傷友重拾自信！

美好人生的意料之外

黃詩亭接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她遭逢八仙塵爆意外後，這六年來的心路轉變。

黃詩亭的媽媽經營美甲、美睫工作室，因此她從高中就開始接觸這行，並且師承媽媽的好手藝，21歲已能獨當一面。

當時台灣的美睫講師在中國炙手可熱，課程一場接一場，然而卻在事業正起步的時刻遇到這場意外。

還好她天生開朗的性格，與家人間緊密的凝聚力，以及遇到視病如親的醫生，都成了幫助她迅速走出傷痛的關鍵。

不願回首的那一天

回想起意外那一晚，黃詩亭表示，用人間煉獄形容不足為過。

當時站在舞台前側，只穿著泳衣的她，全身從臉到四肢都有兩到三級不等的燒傷，傷勢主要集中在雙腳。

火一來人們四散竄逃，跟弟弟走散的她當下痛到崩潰，先找到一個裝水的大桶子，把自己泡在裡頭降溫。

談起現場的慘況，人們哀嚎嘶喊，四處都是被燒到直接脫落的皮膚，大量的傷者被陸續送醫，雙北的醫療量能不足，她被送到龍潭的醫院治療。

水裡的我更自在

送進醫院後，在病床上整整躺了九十天，此後開始在陽光基金會長達兩年的復健，加上三次的植皮重建。

如今曬得黝黑的肌膚下，幾乎看不出傷疤，她說這一切都要感謝醫生，恢復過程中細心地清創，堅持只用頭皮協助植皮，讓她不再產生額外的傷疤。

受傷前，本來就親水的她，很快地就回到運動的懷抱，尤其熱愛自潛。

她說，燒傷後的肌膚，在熱天時容易脹痛，而水中的浮力可以降低不適感，因此特別喜歡待在水裡。

用美甲助女性傷友走出低潮

黃詩亭走過了艱辛的復健路，想透過個人的力量，幫助更多傷友走出來。

她特別為傷友們推出美甲優惠，因為有許多人的手指在燒傷後，除了有傷疤，也出現灰指甲的狀況，讓她們面對外界眼光時感到自卑。

加上她有相同的經歷，傷友們也更能坦然秀出疤痕，黃詩亭將這些收入部分再捐回陽光基金會，希望透過善的循環，給更多人勇氣和力量。

保持正向心態

透過「有肌勵」，黃詩亭想鼓勵更多人：

我覺得人生一定要懂得及時行樂，對我來說賺再多錢也換不回健康的身體，讓自己快樂點，挫折一下就過去了！

凡事往好的方向想，因為當上帝為你關一扇窗，還會再為你開一扇門。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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社團：女性專屬|健身的我超美

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