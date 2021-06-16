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54歲才開始運動 花1年瘦10公斤 還達成與女兒的約定 盧玲瓏：「身體健康才是給孩子的福報」

聯合新聞網 / 林祐遙
今年60歲的盧玲攏，重訓、自主訓練樣樣來。圖片由盧玲瓏授權「有肌勵」刊登
今年60歲的盧玲攏，重訓、自主訓練樣樣來。圖片由盧玲瓏授權「有肌勵」刊登

被醫生建議該減肥運動的盧玲瓏，完全沒動力，卻因女兒一句話，燃起鬥志，從只會走路到重訓，沒有運動基礎的她，是抱著什麼信念在支撐自己？

盧玲瓏的一天，比你我都精彩，保持活到老、學到老的精神，是透過什麼方式，讓自己越活越年輕？

女兒的話是動力

今年60歲的盧玲瓏，接受全台最大女性運動社群「有肌勵」的採訪，回想起6年前，接受健康檢查時，身高才155公分的她，體重居然有63公斤，而且體脂、膽固醇都過高，被醫生建議要開始運動，來增強代謝，或許能夠免除吃藥的可能。

但是，盧玲瓏卻沒有動力，直到就讀大學的女兒跟她說：「媽媽，妳要減掉10公斤，才能來參加我的畢業典禮喔」，這才燃起了一點鬥志。

同時，和女兒做了約定，說好畢業典禮結束後，母女倆要一起出國自助旅行，為了不讓沈重的身體，成為女兒旅行中的負擔，盧玲瓏正式啟動她的運動人生。

慢慢進步就好了

沒有運動習慣的盧玲瓏，先從走路開始，每天走一小時，持續半年，體重卻沒有變化，甚至還會腦袋暈眩，一度想要放棄。

盧玲瓏在一次中醫門診中，和中醫師提起了減肥這件事，中醫師也告訴她，減肥這事不要急，也別給自己壓力，一個月先瘦一公斤就好，透過正確的飲食控制，持續的運動，一定會有效果。

於是，盧玲瓏維持著每天走路的習慣，加上正確的飲食控制，花了一年，減掉10公斤，順利地參加女兒的畢業典禮，以及和女兒一起出國旅行。

不和生活脫節

盧玲瓏全心投入家庭將近20幾年，很多自己想做的事情，都是在接送孩子上課之後，她才能用零碎的時間去完成，直到孩子上了大學，才真正擁有自己的時間，也才慢慢學會，要愛自己多一點。

擁有凍齡身材的盧玲瓏，一天的行程非常精彩，除了每週一次運動教室、肚皮舞課程、自主訓練以外，為了增肌減脂，還學會重訓，熱愛分享的她，還會自製運動影片，分享到社群軟體上。

盧玲瓏告訴自己，人要活到老、學到老，多投資自己不會有壞處，利用時間幫自己安排一些媽媽課程，找到生活重心，才能讓日子過得充實。

不給家人留負擔

盧玲瓏說，剛開始為了運動，確實是為了健康，曼妙的身材是老天爺給她的獎品，但最重要的，是不想要成為家人的負擔。

「媽媽我啊，會讓自己過得很健康，不用擔心」盧玲瓏這樣對家人說，她認為只要自己健康，不留下殘破身體給孩子，才是真正的讓孩子得到最大的福報。

鼓勵你的話

從只會散步，到現在能重訓、跳肚皮舞以及自主訓練的盧玲瓏，體態和氣色越變越好，歲月似乎沒有在盧玲瓏身上留下痕跡。

透過「有肌勵」的採訪，盧玲瓏也想告訴大家，遇到困難，先給自己一點時間和耐心去消化，確定好目標，而且這項目標是你想要的，再去做，這樣才會持久。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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