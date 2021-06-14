上健身房就是不孝？謝小芳：不要讓別人來定義你的人生

從小到大，謝小芳一直對身材極度自卑，高中以後長達9年，她只穿長褲遮掩身材。

健身，讓她找到自信，卻也引發家庭衝突。「去健身房，就是不孝！」背負著不孝女罵名，謝小芳怎麼在健身路上，繼續堅持下去？

蘿蔔會走路

健身教練謝小芳接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段「找自己」的過程。

從小，謝小芳就超級討厭穿群子，不是因為討厭女性打扮，而是因為下半身圓潤的身材，總會被同儕多看兩眼。國中某天放學路中，兩位不認識的男同學在背後指指點點「你看！蘿蔔會走路，哈哈，腿這麼粗還敢穿短褲！」

當下，謝小芳覺得很受傷、無地自容，讓她更討厭自己，厭惡上學，總是默默躲在人群裡，不願被人看見。

這樣的自卑心理，讓她考高中時，選擇一年四季都穿長褲的軍事學校，至此到出社會後兩年，都沒穿過短褲甚至是裙子，來保護脆弱的自尊與自卑感。

膝蓋跑到走路也在痛

一直以來，謝小芳都知道肉肉的身型不好看，但她只會跑步，卻不知道跑步正確姿勢、技巧及配速，把膝蓋跑到走路也在痛，自此往後不敢跑步，也不敢自己上健身房，除了器材不會操作外，也害怕被推銷。

後來，謝小芳在主管引薦下，接觸健身及學拳擊，而透過教練有系統、科學化的訓練方式，改變了運動能力、體態。

飲食控制和訓練頻率

要有好的身材，首先要先管得住自己的嘴。謝小芳天天只吃到標準熱量，嚴苛到買磅稱及用APP記錄每一天三餐，並傳給教練檢視，每月僅一次解放日，在那天可以盡情的吃想吃的食物。

第二個是增強訓練的頻率，初期一周兩天重訓，後來愛上揮拳擊的打擊感，也揮出想要上場打正式比賽的興致，如今一年365天，除了每個月月經報到的頭四天，及過年健身房休息，都天天到健身房報到。

引爆家庭革命

謝小芳在運動的世界裡漸漸找回自信與對事物的堅持。工作輪班結束後，她天天上健身房，但也因此跟家裡爆發一場長達一年之久的家庭革命...

父母對於她天天跑健身房、花錢買教練課，非常不認同「要運動去公園就好，為什麼要花那麼多錢，去那麼危險的地方？」「你如果孝順，就少去健身房，家人也是為你好」

即便努力溝通，謝小芳健身時，總會接到父母奪命連環扣，要求中斷訓練立即回家；漸漸的，謝小芳選擇用冷戰，來傳遞她的不滿與堅持，一家人雖住在一起，卻形同陌路。

我女兒單槓很強

過去謝小芳的體脂高達29%，兩年訓練下來，體脂降到15%，透過訓練矯正脊椎側彎及膝蓋嚴重內旋問題。她變得有自信，轉職成為健身教練，會說出「我怎麼這麼好看」的話，漸漸敢嘗試不一樣類型的衣服。

面對高強度的訓練或是工作壓力，謝小芳更有耐心，願意接受挑戰。看見自己的不完美時，會學著不去與他人比較，專注於自身優勢，這是以前那個自卑的她想像不到的。

和家人的相處，謝小芳試著透過手機相片紀錄，把她進步的影片或是照片對比圖傳給他們看，讓家人參與她的運動生活。家人漸漸開始接受，不再限制也不再打催命電話，會向人炫耀「我女兒單槓很強」

人生自己定義

透過「有肌勵」，謝小芳想鼓勵更多人：

不要讓別人來定義你的人生，只有自己能決定我要活成什麼樣子。