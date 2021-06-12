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有片！端午節宅在家 粽子怎樣吃才不會膩？

聯合新聞網 / 江柏蓉
標榜低鹽、低油、不加味精的「傻瓜肉粽」，不僅餡料飽滿，吃起來也爽口不油膩。圖/有肌勵小編開箱拍攝
標榜低鹽、低油、不加味精的「傻瓜肉粽」，不僅餡料飽滿，吃起來也爽口不油膩。圖/有肌勵小編開箱拍攝

新冠肺炎持續延燒，為了防止疫情擴散，許多民眾呼籲端午假期不返鄉，要好好待在家，即使這個連假無法與家人團聚，還是可以吃粽子過端午，但粽子要怎麼吃才不會吃膩呢？

全台女性最大健身社群「有肌勵」，帶大家開箱低鹽、低油、不加味精的「傻瓜肉粽」，吃起來爽口不油膩，四種口味皆有飽滿的餡料，不僅吃得健康，每一口更是吃得扎實，就連外包的粽子葉片也是乾爽不黏手。

這支影片除了介紹「傻瓜肉粽」，還會教你簡單的粽子創意料理，讓你在端午期間吃粽子不吃膩，透過不同食材與粽子的結合，激出美食上更多的火花，提升你對粽子的好感度！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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