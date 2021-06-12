有片！端午節宅在家 粽子怎樣吃才不會膩？

出身體育家族，駱翠玉是屏東縣運雙料金牌。一直以為，自己未來會成為出色的運動員。一場嚴重車禍，夢想被斷送，再也無法運動。 30歲，她轉職當護理師，找回運動的動力，如今更在疫情現場，守護國人，活出最美的模樣。

2021-06-11 09:00