曾任職科技大廠 如今蘭嶼慢活 走出框架的追夢人生 林凱笛：恐懼都是來自想像

從小在都市裡長大的林凱笛，一身黝黑的皮膚，不說還以為她是蘭嶼當地人。

七年前，原本只是造訪小島的旅人；如今，卻落地生根。

白天經營賣冷麵的「海廢食堂」，晚上到夜市擺攤，當「海廢女子」幫人編髮、畫印度彩繪Henna。

是什麼讓她決定拋下辦公室生活來到這裡？她說：看著蘭嶼的海，很多事就都沒事了。

中文系女孩跨界科技產業

林凱笛接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她在離開一段刻骨銘心的戀情後，靠著運動走出一蹶不振的悲傷，並且重拾勇氣的過程。

大學讀中文系，畢業後任職科技公司的行銷企劃，之後到外貿協會進修，一躍晉身為科技大廠廣達的產品經理。

她談起這段工作經歷，覺得自己只是在做符合社會期待的事，光鮮亮麗但同時卻有股說不出的空虛。

轉身踏入新創電商

哥哥是知名傢具電商「MR. LIVING居家先生」的創辦人之一，當時公司成立不久，成員大約二十人出頭，團隊剛好在招募新血。

林凱笛說，相對在大公司做螺絲釘，新創團隊中的每一個人，可以說都是站在第一線的角色。

加上她對哥哥從科技業跨界創業的過程，一路上耳濡目染也心生嚮往，最後被團隊的熱情和願景所打動，她便轉戰電商。

為愛開始重訓之路

那年三十而立，事業、愛情皆得意，本來跳現代舞的女孩，為了支持作為健身教練的男友，一腳踏進健身房開始重訓。

林凱笛說，重訓讓她看見自己的軟弱，當一個磅數、一個磅數的往上增加，可以明確看到進步，而且是能被量化的過程，讓她深深愛上這項運動。

然而對比於她的穩定發展，同時間男友卻被工作、生活壓得喘不過氣，想要果斷離職，又擔心下一份工作還不知道在哪裡。

沒有察覺到另一半心思的林凱笛，在情侶間的大小爭吵仍不相讓，繼續耍著公主脾氣，讓男友無力又煩躁，決定轉身離開。

衝浪讓我痛並快樂著

三年多的感情，突然之間被分手，林凱笛頹喪地一個人關在家，飯也不吃、班也不去上，放任自己睡上一整天，多希望下次醒來發現只是夢。

過了一段渾渾噩噩的日子，某天開始接觸到衝浪和衝浪滑板就深深愛上！

她說，一開始是因為這項運動能將自虐合理化，把心裡的傷痛轉成皮肉傷，感到痛楚但仍能忍受，彷彿這麼做才能讓她感受到真實。

曾經撞到滿身是傷，時不時還要照X光，確認骨頭有沒有裂掉，但是走過那段，讓她現在更懂得保護自己，並且不斷超越個人極限，為的是成為更強大的人。

長不大的老少年

聊起衝浪，林凱笛說你永遠無法預料浪，即便檢討這次的失敗，但下一次不一定會再遇到同樣的狀況，那麼多的不確定，讓人產生了畏懼。

但是在克服以後，她更加體會到，大部分的恐懼都是來自於自己的想像而已。

為了幫助衝浪，在陸地上她練起衝浪滑板，還創了一個粉絲專頁「衝浪滑板中二社」，因為來玩板的人當中，有許多中年上班族，但是一開始都會摔得很糗、很中二，因此取了這個社名。

她說，我們在海上衝浪，在陸地衝浪，在平凡無聊的生活裡衝浪，我們追的不是浪，而是那自我實現的勇氣與驕傲，在這裡，我們可以一起當個永遠長不大的老青少年。

轉個彎更精彩

最後聊到定居蘭嶼的契機，一年前，蘭嶼要舉辦第一次的伊那萬文化祭，主辦人找上她去擺攤，一展斜槓專長印度彩繪Henna。

原本計畫只去三天就回台灣，後來乾脆和公司離職，這一去就決定住下來。

每天醒來就能看見最愛的大海，做著喜歡的事情，甚至賺進比在辦公室狂加班更多的薪水。

人生轉了這麼多彎，她的每一個決定都充滿勇氣，透過「有肌勵」，林凱笛想鼓勵更多人：

雖然時間帶著我們越來越老，但你要有本事把自己活得越來越年輕！