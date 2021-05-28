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身體硬梆梆？最完整的「居家徒手核心伸展，神經鬆動術」
長時間待在家全身痠痛？身體總是緊繃無法放鬆？全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請物理治療師張勝傑，分享一套「居家徒手核心伸展、神經鬆動術」30分鐘完整放鬆你的精氣神！
這套「居家徒手核心伸展、神經鬆動術」包括六大部分，可以準備瑜珈墊和椅子，跟著物理治療師一起做：
1.神經自我鬆動術：上肢（尺神經、橈神經、正中神經）、下肢(坐骨神經）、硬脊膜
2.胸椎自我鬆動術
3.髖關節後側肌肉伸展
4.手指肌群伸展
5.大腿前側肌肉伸展
6.小腿肌肉伸展（下犬式）
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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