小學失去母親 回首逃學過往 籃球成一生良師 曾郁凱：人生沒有白走的路

第一次接觸籃球，是在曾郁凱小學二年級時，那一年媽媽因病離世，在桃園觀音鄉下的籃球場上，小小的他，因為籃球得以忘卻所有煩惱。

曾郁凱說，是籃球讓他認識了更多的人、看見了更多風景，縱使最後並沒有如小時候想像的以籃球為業，他仍感謝走過的那些路。

籃球讓他遇見如父的教練

曾郁凱接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享翹課、被退學的茫然過往，如今靠著運動找到人生的夢想！

曾郁凱在國中時期加入了籃球社團，當時因為球技不俗，讓他自視甚高，甚至會在課堂上和老師吵架，最後還逃學。

出言不遜加上脫序的行為，被籃球教練發現後，對曾郁凱提出了一項懲罰，不過雖然說是懲罰，其實只是要他看一部叫做《卡特教頭》的電影。

沒有喝斥，靠著一部籃球勵志電影，曾郁凱說，教練讓他知道了自己有多無知，那些自以為的光芒不但沒有閃閃發亮，反而只會刺傷身旁的人。

逃避雖可恥但有用

高中唸體育班時，曾郁凱二話不說地挑了喜愛的籃球作為專業項目，然而這個時期，卻也是他最感到無力的時候。

無力的原因有二，一方面是在體育專班，遇見了許多高手中的高手，瞬間信心全失，不經世事的少年這才明白了人外有人、天外有天。

另一方面，他同時感受到在升學體制下，有些人就讀體育班，並不都是抱有雄心壯志，只不過是將這裡當作逃避考試壓力的避風港。

從愛上籃球那一刻，就立志以此為業的曾郁凱，在十六、七歲的年紀面對重重打擊，決心不斷來回擺盪，離開成為了他面對失落的解方。

運動始終為他開了一扇窗

曾郁凱在高二決定放棄籃球，轉為打棒球，但也不是因為真心喜愛，只是因為體育班非選個訓練項目不可。

升上體育大學後攻讀運動休閒管理，但是對學業提不起勁的他，唸了一年就被退學。

曾郁凱說，大學以前的體育生生活，是一睜開眼就有滿滿的訓練等著他，每天都很充實、知道自己應該做什麼。

失去了明確的目標後，每天醒來就是渾渾噩噩、感到空虛。

幸好此時，健身為他開啟了另一扇窗，還因此找到了人生的夢想！

逆境讓人越挫越勇

起初接觸到健身的工作，是大學時期的兼職打工，後來在大二被退學以後，曾郁凱決定開始做正式的健身教練。

然而剛開始教課時，曾郁凱的體態比起其他教練來得瘦弱許多，他提起當時在網路社群上，還看到有人發文嘲笑他的身材不如學員。

初出茅廬就遭受網路霸凌，加上業績差到快要被資遣，面對一連串的挫折，他這次不再選擇做逃兵，而是正面迎擊，埋頭專注精進體態與專業，要用成績證明自己的實力。

最後如願的增重十公斤，體態變得更加結實強壯，工作上也漸入佳績，上過課的學生好評不斷，因此傳出口碑，慢慢地打開知名度。他因此在去年決定離職創業，期許能夠尋找到更多成長、進步的契機。

回想起一路的跌跌撞撞，曾郁凱說，感謝運動一次又一次為他展開了人生的新篇章。

走得慢但絕對不停下來

如今走在創業路上，同樣會遇到許多挫折與挑戰，即便當下的感受很不舒服，但曾郁凱不認為是種苦難，更期望透過這些歷練能越挫越勇。

透過「有肌勵」，曾郁凱希望鼓勵更多人：

就算走得慢，只要有目標，默默向前走就會看到想要的風景！