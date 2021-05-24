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有片！拿出你的水瓶 健身新手也能上手的9分鐘腹肌運動
對於剛接觸健身的你，是不是想甩出汗水，練就一身完美體態，卻又不知道從何做起？
溫柔的9分鐘腹肌運動，僅需水瓶及瑜珈墊，就能輕鬆出汗，適合想健身，但又害怕一開始太激烈的你！快跟著影片一起動一動，讓腹肌線條更美麗！
更多訓練影片，快上「有肌勵」粉專按讚追蹤，一起揮灑汗水！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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