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全台爸媽別崩潰！停課在家三關鍵，高效學習不中斷！
疫情升溫，全台宣布停課，許多家長都崩潰了！不少爸媽擔心，孩子在家會怠惰，家長也要居家上班，沒有多餘心力陪伴孩子學習；到底停課期間，要怎麼樣才能繼續保持高強度的學習力？
有沒有更好的方法，可以幫助孩子，就算在家學習，也能夠很有效率，持續進步？
全台最大女性健身社群「有肌勵」邀請高效學習權威莊凱柔老師，直播分享在家學習的三個關鍵，家裡有孩子的父母、準備考試的考生、對自我成長有期許的人，都一定要鎖定這場訪問。
直播時間為5月19日晚上8點，鎖定「有肌勵」粉絲專頁。
莊凱柔有台灣、美國兩所頂大碩士學位，研發出一套真正幫助人「如何高效學習」的方式，稱為「全腦學習」。
她的理念，是幫助全台灣的人，從小開始就用正確的方式學習，甚至愛上學習，讓台灣多一份競爭力。去年起，她在全台灣與馬來西亞地區，開設超過500場全腦學習講座，改變超過5000位學員的生命
如果你是以下三種人：憂心的父母、準備考試的學生、想學習更有效率，一定要鎖定這場直播！也歡迎分享直播消息給更多需要的人，一起在家學習不中斷！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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