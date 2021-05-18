擔心居家上班效率差？三大關鍵讓辦公效率最大化

疫情升溫，雙北進入三級警戒，高中職以下全面停課，居家辦公再度成為熱門議題，到底怎麼樣才能居家辦公依然有效率？全台最大女性健身社群「有肌勵」，邀請「讚點子數位行銷公司」執行長權自強，分享居家辦公三個不失敗秘訣。

「讚點子數位行銷公司」成立11年以來，所有員工皆是居家上班，執行長權自強撰寫的暢銷書《我們辦公室沒有人！》，更成為去年疫情期間居家辦公指導原則。。

究竟居家辦公要如何有效的執行，不受外界打擾？權自強分享三大關鍵：

1.訂立工作時間表

規劃每日的工作內容，善用時間分配，盡量把繁瑣的工作集中在早上完成，剩下的時間可以安排其他事項，不一定要將工作做滿八小時。

2.設定每日工作目標

與主管確認每日的工作目標，並在下班前檢討當日目標是否完成。

3.好的工作環境

尋找安靜的角落辦公，並與家人溝通，使其了解自身的工作時間，避免中途被打擾。

不少企業老闆擔心，無法掌握員工在家工作效率？權自強表示，老闆的心態很重要，不要要求員工分分秒秒皆處於工作狀態，而是注重工作結果，這樣反而會讓員工的工作更有效率。