罹患躁鬱症、乳癌第三期 林紹昀：為了家人，我要讓自己變得更好

18歲罹患躁鬱症，不斷服藥的人生，好不容易結婚生子，原以為終於能開始幸福過生活，林紹昀48歲這年，卻又被診斷出乳癌第三期。

從燦爛如花的年紀，到半百人生，為什麼命運要這樣對待自己？如果選擇放棄，一切會不會比較容易？

小公主得了躁鬱症

林紹昀接受女性健身社群「有肌勵」採訪，分享自己如何走出病痛，迎向璀璨人生的故事。

從小因染有肝病、或是腳突然無法行走，體弱的林紹昀，在家裡一直都是備受疼愛的小公主。但因病請假，常缺席校園生活的她，在同儕相處上顯得格格不入。

大學聯考放榜，林紹昀沒有考上第一志願，完美主義的她開始情緒低落，家人發現情況不對勁，帶她就醫才發現罹患了躁鬱症。

心理疾病不好對外開口，林紹昀對自己沒有信心，對外人也沒安全感，躁鬱症隨著壓力不斷發作影響生活和工作，只能夠靠吃藥控制。

要孩子還是要你自己

婚後，好不容易懷上孩子，夫妻倆由衷期待新生命的誕生，但躁鬱症發作時仍然需要施打鎮定劑，有一次在施打鎮定劑後林紹昀暈倒了，在醫院悠悠醒轉後，醫生告知她：「鎮定劑對胎兒不好，建議拿掉」。

林紹昀不想妥協，擦乾眼淚後，決心為自己和孩子拚搏一次，之後的孕期中，林紹昀不再服藥，透過認真控制飲食，勤做運動，保持好心情，做好最佳的健康管理，終於順利產下愛女。

想陪家人走更遠

嫁了好老公、迎接女兒的誕生、成長，林紹昀的幸福人生終於步上軌道了。唯一的遺憾是，躁鬱症引發睡眠障礙，長期靠甜食才能入睡，體重直線上升，原先還能陪先生爬山，後來膝蓋承受不了，漸漸地，無法再陪先生做喜歡的事情。

48歲這年，她被確診罹患乳癌第三期，人生再次面臨絕望。

但是，林紹昀從沒想過要放棄自己。她積極接受治療，忍受一切痛苦。化療結束後，透過瑜伽放鬆心情，也認真思考：如何陪伴家人走更長遠的路？

林紹昀開始重訓，戒甜食、鍛鍊肌力，漸漸地，身心狀態越來越好，現在的她一週可以陪先生爬山三次，體態也變得輕盈，整個人更是看起來更正面陽光。

學會放慢步調

過往，林紹昀對自己要求嚴苛，但先生教她學會「放慢步調」，常常鼓勵「累了，就不要做，我們明天再一起做」。

林紹昀把時間軸拉長，每天進步一點點，「像一隻蝸牛，慢慢爬，最後還是會爬到自己設定的目標」。

鼓勵你的話

躁鬱症、睡眠障礙、乳癌，林紹昀的人生崎嶇不斷。但林紹昀一直很感恩：「我很幸運，有很多愛我的人在陪我」！

透過「有肌勵」，她想鼓勵大家：「這世界沒有走不出的困境，只要每天運動一點點，每天往前走一點點，偶爾會進三退二，但還是緩緩的在往前走，即使像一隻蝸牛，時間久了。也會慢慢爬到它想去的地方。」