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難道要用這種身材過40歲生日嗎？運動5個月，買衣關鍵字從「顯瘦」變「性感」

聯合新聞網 / 張念慈
張雅芳總是用樂觀面對一切。圖片由張雅芳授權「有肌勵」刊登
張雅芳總是用樂觀面對一切。圖片由張雅芳授權「有肌勵」刊登

張雅芳一直都是樂天愛笑的女孩，從小家庭和睦，嫁了個好老公，很早就生了兩個小孩，唯一的遺憾，就是9年來不斷持續減肥，卻總是越減越肥。

即將邁入4字頭的雙寶媽，2018年來到人生巔峰的62KG，「難道要用這種身材來過40歲生日嗎？」她決定，給自己一次逆轉人生的機會！

產後失敗的減肥歷程

張雅芳22歲就結婚了，兩個孩子分別就讀國一、高一。她接受女性健身社群「有肌勵」專訪，分享健身的心路歷程。

她說，自己是一個樂天開朗的人，「一直都沒什麼壓力啊，想開就好啦，不要一直往死胡同想，不開心就跟人聊聊。」大她8歲的老公，也把她當女兒般照顧疼愛，是最好的心靈夥伴。

從生完小孩後，她一直在減肥，雖然有運動，但只是偶爾跑跑操場；也報名健身房，但只有偶爾上團課，沒請教練教重訓，害怕自己練重訓會受傷。

運動已經不多了，再加上有個愛吃的老公，每天睡覺前就端個泡麵或鹹酥雞問她「你要不要吃？」體重當然持續上升，巔峰來到62公斤。

怎麼會是我被資遣

張雅芳在紡織業服務，老闆有意拔擢她為主管，一心以為會做到退休，沒想到，因為疫情關係，公司許多單子被砍掉，公司問「有沒有人自願要離職？」她還心想「應該不會是我」沒想到竟被列入資遣名單。

39歲的婦女，要找工作很難。前六個月，她可以領失業給付，每天追劇很愜意；6個月後，開始慌張，不知道下一步在哪裡。

老公不捨，同意張雅芳可以不用再工作，好好照顧家裡。

她回想過去，曾經嚐試過吃減肥藥，因為藥物沒胃口、進食變少導致瘦了很多，但身體也抗議了，造成胃食道逆流及潰瘍，張雅芳決心再找一次健身房，這次不要再浪費時間，她請教練，盡量每天都去上團課，開始全新健身生活。

努力運動努力健康

今年1月開始，她每天都上健身房團課，一周安排一到兩次教練課，重訓幫助她增加肌肉量，提高代謝。以前常躺在床上追劇，臀部跟核心因為久坐都囤積脂肪，還駝背，重訓之後站姿挺了，核心穩了，腰也不痠了。

張雅芳也挑戰TRX，訓練全身肌肉及核心穩定，訓練平衡感；瑜珈課程則讓她放鬆運動後的肌肉，並將結球的肌肉線條拉長。

空中瑜珈課程，讓她驚喜發現，原來在空中能做到的拉伸比在地上多，是既能拉伸也能訓練核心，及手臂肌肉的全方面運動。

透過幾乎每天上團課，加上一週1到2次重訓，以及積極的飲食控制，張雅芳的體態，果然快速又健康的改變。

以前對自己很沒信心，買衣服都盡量買大件，「顯瘦」、遮小腹永遠是搜尋衣服的關鍵字；現在瘦下來後，買衣服的關鍵字也變成「性感」，常聽到別人誇獎自己，就覺得超開心，重點是體力變好，人看起來也變年輕！

張雅芳也樂於分享，「健身是不會背叛自己的！你付出多少，身體就會回饋給你多少」不要再躺在床上了！不管做什麼運動都好，只要動起來，再加上飲食控制，就一定會產生改變！

多吸收跟健身有關的資訊，不論是報章雜誌或網路影片都很多，把這些觀念融會貫通，變成身體的自然反應，健康的改變，一點都不難喔！

不要浪費人生

透過「有肌勵」，張雅芳想鼓勵更多人：

好不容易投胎成人，不要浪費活著的80年，要為自己的人生，設下一關一關的目標，努力朝想要的方向去努力，不要漫無目的過生活。

既然設定了目標，要做就認真做，只要願意努力，就會達到想要的目標，過程中，更要學會肯定自己！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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