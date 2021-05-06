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有片！為什麼要斷食？靠著168瘦下20公斤的宋晏仁醫師 聽聽他怎麼說
近幾年流行的「168斷食法」也許你有聽說過，但是你真的知道「斷食」是什麼嗎？
人們又為何要斷食？它能為身體帶來什麼樣的改變呢？
執行168達2年、成功瘦下20公斤的宋晏仁醫師，在影片中從斷食的起源、功效到注意事項一次說明。
他提到，根據醫學四大期刊之一的NEJM的研究指出，斷食的確對人的身體有益，不僅有助減肥，還能改善健康、提升胰島素敏感度。
想要開始嘗試斷食了嗎？觀看影片瞭解如何執行。
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