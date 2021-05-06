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有片！為什麼要斷食？靠著168瘦下20公斤的宋晏仁醫師 聽聽他怎麼說

聯合新聞網 / 陳怡雯
近幾年流行透過斷食達到減重的效果。圖/Canva
近幾年流行透過斷食達到減重的效果。圖/Canva

近幾年流行的「168斷食法」也許你有聽說過，但是你真的知道「斷食」是什麼嗎？

人們又為何要斷食？它能為身體帶來什麼樣的改變呢？

執行168達2年、成功瘦下20公斤的宋晏仁醫師，在影片中從斷食的起源、功效到注意事項一次說明。

他提到，根據醫學四大期刊之一的NEJM的研究指出，斷食的確對人的身體有益，不僅有助減肥，還能改善健康、提升胰島素敏感度。

想要開始嘗試斷食了嗎？觀看影片瞭解如何執行。

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