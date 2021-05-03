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有片！教你用板豆腐做草莓提拉米蘇 怕胖也能大口吃
提拉米蘇是許多女生熱愛的甜點，但是高熱量又讓人望之卻步，推薦大家一個健康版的做法。
健身頻道「AJFIT」拍片教學無蛋無奶油版本的提拉米蘇，糖的部分也用相對健康的蜂蜜替代，另外建議可以加上時令水果增添風味，像是草莓、藍莓等。
準備好所有食材後，只需要按照步驟逐步層層疊疊，成品看起來精緻又美味。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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