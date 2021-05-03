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有片！沒有負擔的巧克力蛋糕 用豆腐做減糖少油版布朗尼
誰說健身的人不能吃甜點，只要聰明選擇減糖少油版本，享受美味沒有負擔。
健身頻道「AJFIT」以板豆腐為基底，替代掉奶油的角色，糖份也減量，做出來順口不甜膩。
這是一道料理苦手也能上手的入門料理，只要準備好所有材料，均勻攪拌倒入烤模，注意烤溫和時間，成功率幾乎百分百。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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