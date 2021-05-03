快訊

台積電寶山一期工地又傳意外 電桿砸死28歲女工

洗腳被勸阻！傳外籍人士怒砍北市大安宮義工 警方追緝中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！沒有負擔的巧克力蛋糕 用豆腐做減糖少油版布朗尼

聯合新聞網 / 陳怡雯
你吃過用豆腐做的布朗尼嗎？圖片/canva
你吃過用豆腐做的布朗尼嗎？圖片/canva

誰說健身的人不能吃甜點，只要聰明選擇減糖少油版本，享受美味沒有負擔。

健身頻道「AJFIT」以板豆腐為基底，替代掉奶油的角色，糖份也減量，做出來順口不甜膩。

這是一道料理苦手也能上手的入門料理，只要準備好所有材料，均勻攪拌倒入烤模，注意烤溫和時間，成功率幾乎百分百。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！教你用板豆腐做草莓提拉米蘇 怕胖也能大口吃

提拉米蘇是許多女生熱愛的甜點，但是高熱量又讓人望之卻步，推薦大家一個健康版的做法。

有片！沒有負擔的巧克力蛋糕 用豆腐做減糖少油版布朗尼

誰說健身的人不能吃甜點，只要聰明選擇減糖少油版本，享受美味沒有負擔。

有片！健身更要大口吃肉 低脂高蛋白料理 黑胡椒脆殼肩胛里肌

肩胛里肌是牛肉中油花少的瘦肉，屬於低脂高蛋白的部位，可幫助增肌減脂。這次要教大家用爐烤的方式來料理，熟度建議五到七分熟，口感為佳。

學不會說不的「沒問題小姐」 其實只是想要被喜歡 王宥云靠運動找到自信

因為學不會說「不」，換來身體對她說「不」。王宥云才發現，原來心理負荷不了的壓力，全都會反應到生理上。

重度憂鬱恐慌妻離子散 警消專屬教練的人生逆轉勝：不要放棄對夢想的追尋

重度憂鬱症、重度恐慌症的患者，有可能不靠藥物，就痊癒嗎？曾經花天酒地、敗光家產，導致妻離子散的人，有可能逆轉人生嗎？警消專屬教練余柏賢的人生故事。

以前不覺得自己好，現在覺得自己哪裡都好！自卑設計師逆轉勝

23歲，正是如花盛開的年紀，工作、愛情卻全面受挫，考吃安眠藥才能入睡， 胖到75公斤；29歲，即將邁入大齡女子關卡，她卻全身散發滿滿自信，「以前不覺得自己好，現在覺得自己哪裡都好！」 設計師嚴子芸的霸氣宣言，自卑人生究竟怎麼逆轉勝的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。