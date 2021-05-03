聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！健身也能大口吃肉 低脂高蛋白料理食譜 黑胡椒脆殼肩胛里肌
肩胛里肌是牛肉中油花少的瘦肉，屬於低脂高蛋白的部位，可幫助增肌減脂。
這次要教大家用爐烤的方式來料理，熟度建議五到七分熟，口感為佳。
料理頻道「徐大叔和傑糯米 Alex&Jeremy」表示，這道菜最特別的地方是黑胡椒顆粒，不只有調味作用，還有增添口感脆口的效果。
健身及瘦身若想要增加肌肉，除了重量訓練外，飲食上務必要攝取到足夠蛋白質，才能達到良好效果。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言