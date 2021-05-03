有片！健身也能大口吃肉 低脂高蛋白料理食譜 黑胡椒脆殼肩胛里肌

肩胛里肌是牛肉中油花少的瘦肉，屬於低脂高蛋白的部位，可幫助增肌減脂。

這次要教大家用爐烤的方式來料理，熟度建議五到七分熟，口感為佳。

料理頻道「徐大叔和傑糯米 Alex&Jeremy」表示，這道菜最特別的地方是黑胡椒顆粒，不只有調味作用，還有增添口感脆口的效果。

健身及瘦身若想要增加肌肉，除了重量訓練外，飲食上務必要攝取到足夠蛋白質，才能達到良好效果。