快訊

日本也有鄭成功神話？呼應戰爭的《國姓爺合戰》

疾管署科長立法院後門昏倒送醫 周志浩證實回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！健身也能大口吃肉 低脂高蛋白料理食譜 黑胡椒脆殼肩胛里肌

聯合新聞網 / 陳怡雯
肩胛里肌是牛肉中低脂高蛋白的部位。圖片/canva
肩胛里肌是牛肉中低脂高蛋白的部位。圖片/canva

肩胛里肌是牛肉中油花少的瘦肉，屬於低脂高蛋白的部位，可幫助增肌減脂。

這次要教大家用爐烤的方式來料理，熟度建議五到七分熟，口感為佳。

料理頻道「徐大叔和傑糯米 Alex&Jeremy」表示，這道菜最特別的地方是黑胡椒顆粒，不只有調味作用，還有增添口感脆口的效果。

健身及瘦身若想要增加肌肉，除了重量訓練外，飲食上務必要攝取到足夠蛋白質，才能達到良好效果。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片！健身也能大口吃肉 低脂高蛋白料理食譜 黑胡椒脆殼肩胛里肌

肩胛里肌是牛肉中油花少的瘦肉，屬於低脂高蛋白的部位，可幫助增肌減脂。這次要教大家用爐烤的方式來料理，熟度建議五到七分熟，口感為佳。

學不會說不的「沒問題小姐」 其實只是想要被喜歡 王宥云靠運動找到自信

因為學不會說「不」，換來身體對她說「不」。王宥云才發現，原來心理負荷不了的壓力，全都會反應到生理上。

重度憂鬱恐慌妻離子散 警消專屬教練的人生逆轉勝：不要放棄對夢想的追尋

重度憂鬱症、重度恐慌症的患者，有可能不靠藥物，就痊癒嗎？曾經花天酒地、敗光家產，導致妻離子散的人，有可能逆轉人生嗎？警消專屬教練余柏賢的人生故事。

以前不覺得自己好，現在覺得自己哪裡都好！自卑設計師逆轉勝

23歲，正是如花盛開的年紀，工作、愛情卻全面受挫，考吃安眠藥才能入睡， 胖到75公斤；29歲，即將邁入大齡女子關卡，她卻全身散發滿滿自信，「以前不覺得自己好，現在覺得自己哪裡都好！」 設計師嚴子芸的霸氣宣言，自卑人生究竟怎麼逆轉勝的？

女警官變年跑2222k的女跑者 鍾青樺：妳會愛上努力後的自己

警大求學期間，跑步項目總是不斷補測，她卻錄取了警職工作裡，對體力極度要求的保六第一警官隊。 不間斷地跑步，讓她跑進比利時、跑進倫敦，2020年更創下年跑量2222k紀錄。從女警官變女跑者，鍾青樺的運動人生，永遠都不斷在大步踏進。

有故事的多媒體繪本小鎮誕生！背後藏著2萬5千個小時的付出

提到老梅，過去大多數人只想到「綠石槽」；這四年，提到老梅，開始有人會說「是那個插畫超美的地方！」「我知道，是小梅的家！」曾經是台灣最北偏鄉的老梅，華麗蛻變成「全台第一座有故事的多媒體繪本城鎮」，背後藏著千名志工、2萬5千小時的付出心血！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。