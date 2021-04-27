有故事的多媒體繪本小鎮誕生！背後藏著2萬5千個小時的付出

提到老梅，過去大多數人只想到「綠石槽」；這四年，提到老梅，開始有人會說「是那個插畫超美的地方！」「我知道，是小梅的家！」曾經是台灣最北偏鄉的老梅，華麗蛻變成「全台第一座有故事的多媒體繪本城鎮」，背後藏著千名志工、2萬5千小時的付出心血！

電通行銷傳播集團（dentsu）今天在新北市石門區老門里，由執行長唐心慧宣布，正式啟動繪本城鎮，集團近千名員工都出席見證感人一刻；新北市長侯友宜也出席見證，肯定電通行銷集團4年來的付出。

「全台第一座有故事的多媒體繪本城鎮」在老梅啟動，電通行銷傳播集團執行長唐心慧(左)、新北市長侯友宜(右)見證光榮一刻。黃介璘/攝影

2014年，電通行銷傳播集團開始發起志工日活動，鼓勵同仁投入時間與心力回饋社會；2018年，電通有感老梅國小師生，用創意產出3本繪本，卻無法如預期讓更多人認識老梅，決定啟動「啟飛吧！小梅」造鎮計畫，鼓勵孩子勇敢做夢。

4年來，電通近千名同仁攜手老梅國小師生、社區居民、插畫家SMART莊信棠，與新北市政府相關單位，自發性投入超過2萬5千個小時，依造「小梅夢想成真」繪本，設計十二座彩繪牆面。

電通行銷傳播集團打造老梅成為「全台第一座有故事的多媒體繪本城鎮」。黃介璘/攝影

遊客可以從海邊、公車站、或老梅國小往社區探索，手機掃一下牆面旁的QR code，就可以看到繪本動畫與情節；最特別的是，還可以經過小梅的家，打開AR濾鏡和小梅3D互動。

電通行銷傳播集團執行長唐心慧表示，電通的願景是成為最具影響力的行銷傳播集團，透過集團優勢的創意力、數位力、創造力，展現影響力。

電通行銷傳播集團近千名員工，出席見證「全台第一座有故事的多媒體繪本城鎮」在老梅啟動。黃介璘/攝影

「啟飛吧！小梅」起心動念是希望用電通的核心能力，幫助偏鄉與弱勢家庭的孩童，唐心慧期待，市府團隊與老梅國小能接棒繼續經營，集結整個社會共好力量，一起讓好事發生。

侯友宜指出，感謝電通集團4年來投入大量人力資源，產官學共同打造全台第一座有故事的多媒體繪本城鎮，市府會與新北市各校分享，邀請各校觀摩學習。他也邀請旅客透過城鎮牆面、電子有聲書及多媒體導覽，認識台灣最北的社區。

「全台第一座有故事的多媒體繪本城鎮」在老梅落成。黃介璘/攝影

老梅國小校長黃家裕，今天以全校辦喜事方式，帶著師生共同見證「小梅夢想城真」繪本城鎮完成的光榮一刻。黃家裕說，孩子們在社區創生計畫中學習很多，今年更為家鄉繪製全新社區地圖，未來會帶著「小梅們」繼續努力，讓老梅開出燦爛花朵。