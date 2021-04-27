有片！腰痠竟是臀部惹的禍　臀中肌教練教你躺著練

學體育的，注定四肢發達、頭腦簡單？莊凱柔的生命故事，大大顛覆你的想像。 她從小到大都是體育生，有台灣、美國兩所頂大碩士學位，更是高效學習講師，影響超過5000位學員生命。改變，是怎麼發生的？

2021-04-26 08:59