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有片！腰痠竟是臀部惹的禍　臀中肌教練教你躺著練

聯合新聞網 / 陳怡雯
長期的腰酸背痛，原來很可能是臀中肌惹的禍。圖片來源：Shutterstock
長期的腰酸背痛，原來很可能是臀中肌惹的禍。圖片來源：Shutterstock

當臀中肌無力時，骨盆就會變成一高一低，呈現不穩定的狀態。

健身頻道「幹嘛啦 ! ET」特別針對臀中肌拍了一支講解影片，教練Eminem表示，腰部肌肉為了幫忙保持穩定，就會被迫拉長。

長時間下來就會演變成腰痠，而且通常只有一邊的腰會出現症狀。

快來觀察自己是否有相同情形，跟著影片開始鍛鍊你的臀中肌吧！

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