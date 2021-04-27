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有片！腰痠竟是臀部惹的禍 臀中肌教練教你躺著練
當臀中肌無力時，骨盆就會變成一高一低，呈現不穩定的狀態。
健身頻道「幹嘛啦 ! ET」特別針對臀中肌拍了一支講解影片，教練Eminem表示，腰部肌肉為了幫忙保持穩定，就會被迫拉長。
長時間下來就會演變成腰痠，而且通常只有一邊的腰會出現症狀。
快來觀察自己是否有相同情形，跟著影片開始鍛鍊你的臀中肌吧！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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