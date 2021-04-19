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教學片╱核心要穩定，快來學怎麼腹式呼吸！
為什麼身體核心常常不穩定？為什麼常常腰痠背痛？很可能你根本不懂怎麼呼吸！快跟著物理治療師阿舟的步驟，學習怎麼運用腹式呼吸，矯正錯誤姿勢。
｢腹式呼吸｣特別著重在橫膈膜的運動上，因吸氣時會讓橫膈膜下壓，使胸腔的範圍變大，空氣更能進到肺部深處，給肺部足量的氧氣，可以有效減壓、改善失眠
此外，腹式呼吸法可有效進行氣體交換，讓身體含氧量提升，幫助促進血液循環與新陳代謝；增強肺活量後，運動效果也會跟著增加，可以拉長運動時間，進行強度更大的運動項目。
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