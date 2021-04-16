有片！公園就是你的健身房　7種常見器材教學

工作好忙、要顧小孩，哪有時間做想做的事？年紀大太、沒有天分，還是安分做熟悉的事好了！你是不是也常這樣安慰自己？然後，只能永遠羨慕別人的成功？ 成淑貞，是人妻、人母，也是美術老師、平面設計工作者、體態管理教練、網路平台經營者。為什麼她可以在興趣與工作間，斜槓游刃有餘？

2021-04-15 08:58