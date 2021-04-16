聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！公園就是你的健身房 7種常見器材教學
公園裡有許多健身器材，但是你知道要怎麼使用嗎？
肌齊力運動醫學團隊的盧島教練表示，公園普遍常見的機台主要以暖身與伸展為主，適合在運動前、後使用，有助於肌肉關節活動與放鬆。
盧島教練將在影片中示範七種常見器材的用法，提點姿勢上的細微差別，避免在使用時造成傷害。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言