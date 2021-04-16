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有片！公園就是你的健身房　7種常見器材教學

聯合新聞網 / 陳怡雯
公園普遍常見的機台，主要以暖身與伸展為主。
公園普遍常見的機台，主要以暖身與伸展為主。

公園裡有許多健身器材，但是你知道要怎麼使用嗎？

肌齊力運動醫學團隊的盧島教練表示，公園普遍常見的機台主要以暖身與伸展為主，適合在運動前、後使用，有助於肌肉關節活動與放鬆。

盧島教練將在影片中示範七種常見器材的用法，提點姿勢上的細微差別，避免在使用時造成傷害。

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社團：女性專屬|健身的我超美

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