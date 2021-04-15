自私的多愛自己一點！斜槓人生關鍵：讓未來的你，感謝現在的努力！

工作好忙、要顧小孩，哪有時間做想做的事？年紀大太、沒有天分，還是安分做熟悉的事好了！你是不是也常這樣安慰自己？然後，只能永遠羨慕別人的成功？

成淑貞，是人妻、人母，也是美術老師、平面設計工作者、體態管理教練、網路平台經營者。為什麼她可以在興趣與工作間，斜槓游刃有餘？

全職媽媽陪女兒長大

成淑貞接受女性健身社群「有肌勵」專訪，分享斜槓人生成功關鍵。

從小愛畫畫，出社會後也從事熱愛的設計工作。女兒上幼兒園後，成淑貞不忍女兒下課後還要去安親班，決定離職，自己開設美術工作室。

她帶著女兒和其他學齡前的小朋友，快樂學習，讓親子關係更親密。直到女兒升上高年級後，才返回職場從事設計工作。

我竟然有一天要減重

成淑貞成長過程中一直沒胖過，沒想到10年前產後瘦身失敗，錯過產後瘦身的黃金6個月，之後用少吃的方式，也沒瘦。

從沒想到，有一天她必須要減重，而且還沒成功，內心充滿無限焦慮與失望，卻又不想被家人或朋友發現。

就算這樣，成淑貞還是沒有運動的想法，反而漸漸覺得「就這樣啦，算了吧！」整個放棄，全新忙於工作、帶小孩，這樣日復一日的循環下過了7年。

我也想很帥的滑雪

偶然的機會下，她參加一場運動中心的講座，認識到滑雪這項運動，大開眼界「真是太帥了！我也想滑雪」，決心開始運動。

成淑貞從一開始的有氧團課，慢慢增加循環訓練、自由重量訓練、徒手肌力訓練、TRX、滑板… 從沒想過，人生會因此改變。

從只是想體能變好，到養成運動習慣，後來更是動出興趣，成淑貞去考了C級的健身教練執照，上了ACE的懷孕及產後訓練學分課，進修關於運動營養的課程。

現在，我可以做喜歡的設計工作，也可以和一群教練夥伴開辦課程，並分享健康的飲食方式，與快樂的運動給大家。這是當初一個路人媽媽，一個平凡上班族的她，所想像不到的。

斜槓的平衡

身兼多個角色，如何在角色轉換間取得平衡？難道不累嗎？成淑貞提到關鍵「因為我做的，都是我有興趣的事」。

運動一開始，她什麼動作都做不好，常被老師罵，但是因為｢太想要了｣，所以願意堅持

她的想法很純粹「我不是天才，所以必須比別人更加練習。我不行，所以我會盡力去彌補；我努力過了，就接受。」

不論是當媽媽、上班族、教練，都是有興趣的事情；成淑貞也善用時間管理，做好任務的切割和順序，以家庭為優先，因此得到家人的支持，去運動的時候，就是父女倆的甜蜜時光啦！

喜歡自己不怕失敗

透過運動，體態與體能變好，是明顯的感受。但最大的改變，是「喜歡自己」、「有自信」。運動的過程中，真的就是跟自己的對話，再堅持一下，相信自己可以做到！

成淑貞一次次體認現在身體的狀態，一次次比之前更進步，接受並且享受這過程。

更棒的是，在這樣的過程中，學會與挫折、失敗和平相處；女兒看著媽媽的改變，以前女兒得失心很強，現在比較能從不同角度去看失敗，就算是不擅長科目，也可以坦然面對。

自私的多愛自己一點

運動最難的地方在哪裡？成淑貞笑說，最大的努力，就是踏出家門運動的那一刻。

相信大部分的人都跟她以前一樣，下班就回家，身邊也沒什麼朋友在運動，自己一個人需要很大的勇氣呀！

她知道，很多人要照顧家庭沒時間，要完成工作的進度沒時間，要兼職多賺點錢沒時間，這些都是生活的真實樣貌。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

請你自私的多愛自己一點，每週給自己1到2個小時，做任何你想做的運動，跳跳舞、跑跑步、瑜珈、健身房、團課，這些的時間投資絕對不是浪費。讓未來的你，感謝現在自己所做改變與努力！