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有片！早餐店陷阱 營養師告訴你地雷在哪裡

聯合新聞網 / 陳怡雯
早餐要慎選，以免吃進過多熱量。圖片來源/canva
早餐要慎選，以免吃進過多熱量。圖片來源/canva

一日之計在於晨，一份好的早餐絕對是一整天的活力來源，但是如果吃錯早餐，可能會讓你精神恍惚、大腦無法思考，還會增加體重。

營養師高敏敏與陳怡錞分別針對中式早餐、西式早餐和便利商店，這幾種外食族最常購買早餐的管道，挑出了要避開的地雷餐點，它們的共通點主要是高油、高鈉、高熱量。

另外許多人吃早餐都要配上的一杯飲料，營養師高敏敏表示，以一杯半糖大冰奶來說，就含有15克的油和30克的砂糖，因此建議盡量避開奶精，選擇純鮮奶的品項會更健康。

點擊影片看看還有哪些是早餐店的熱量陷阱，跟營養師學習選擇營養與美味兼具的外食早餐。

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