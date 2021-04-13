聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！早餐店陷阱 營養師告訴你地雷在哪裡
一日之計在於晨，一份好的早餐絕對是一整天的活力來源，但是如果吃錯早餐，可能會讓你精神恍惚、大腦無法思考，還會增加體重。
營養師高敏敏與陳怡錞分別針對中式早餐、西式早餐和便利商店，這幾種外食族最常購買早餐的管道，挑出了要避開的地雷餐點，它們的共通點主要是高油、高鈉、高熱量。
另外許多人吃早餐都要配上的一杯飲料，營養師高敏敏表示，以一杯半糖大冰奶來說，就含有15克的油和30克的砂糖，因此建議盡量避開奶精，選擇純鮮奶的品項會更健康。
點擊影片看看還有哪些是早餐店的熱量陷阱，跟營養師學習選擇營養與美味兼具的外食早餐。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言