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影片/健身食譜：鮭魚佐紫蘇油醋沙拉 學會吃「好油」

聯合新聞網 / 陳怡雯
「鮭魚佐紫蘇油醋沙拉」，可以均衡攝取好油和足夠的膳食纖維。
「鮭魚佐紫蘇油醋沙拉」，可以均衡攝取好油和足夠的膳食纖維。

飲食要健康也要均衡，尤其針對油脂的攝取更是不能少，彰化基督教醫院營養部指出，現在針對健康飲食已經不會再訴求要吃少量的油脂，而是強調要選擇品質好的油脂，像是號稱素食界魚油的紫蘇油，Omega3含量高達60％，可以保護心血管健康，還有抗氧化，減少體內慢性發炎的效果。

這道「鮭魚佐紫蘇油醋沙拉」，可以均衡攝取好油和足夠的膳食纖維，需要的材料與作法如下：

食材：

沙拉-鮭魚70克、紅甜椒20克、萵苣50克、牛番茄1顆、紫洋蔥10克、甜玉米粒2湯匙

黑油醋沙拉醬-黑胡椒粒、紫蘇油2湯匙、蜂蜜0.5茶匙、巴薩米克醋1湯匙

做法:

1. 鮭魚抹黑胡椒粒，烤熟；牛番茄切丁，備用

2. 萵苣撕成適口大小；紫洋蔥切絲後泡入冰水中去除辛辣味

3. 黑油醋沙拉醬做法：將紫蘇油、巴薩米克醋及蜂蜜拌均勻

4. 所有食材拌勻並淋上沙拉醬，完成囉！

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