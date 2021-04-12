影片/健身食譜：鮭魚佐紫蘇油醋沙拉 學會吃「好油」

飲食要健康也要均衡，尤其針對油脂的攝取更是不能少，彰化基督教醫院營養部指出，現在針對健康飲食已經不會再訴求要吃少量的油脂，而是強調要選擇品質好的油脂，像是號稱素食界魚油的紫蘇油，Omega3含量高達60％，可以保護心血管健康，還有抗氧化，減少體內慢性發炎的效果。

2021-04-12 12:47