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有片！膝蓋卡卡更要動 簡單4招鍛鍊肌力
回想一下，你除了下樓梯會膝蓋痛之外，久坐後站起來是否也會感到疼痛呢？物理治療師陳宗威提醒，除了要當心膝蓋出問題，更要注意加強下肢肌耐力。
生生優動的物理治療師陳宗威表示，隨著年齡上升，肌肉也會逐漸地流失，所以要養成鍛鍊肌肉的習慣，幫助減輕關節的壓力。
影片分享了在家就能做的運動，動作雖然簡單，但更要注意姿勢正確，務必依照影片中物理治療師的指示，避免用錯力反而會對身體造成負擔。
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