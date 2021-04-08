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有片！膝蓋卡卡更要動　簡單4招鍛鍊肌力

聯合新聞網 / 陳怡雯
膝蓋疼痛，要注意加強下肢肌耐力。圖片來源/shutterstock
膝蓋疼痛，要注意加強下肢肌耐力。圖片來源/shutterstock

回想一下，你除了下樓梯會膝蓋痛之外，久坐後站起來是否也會感到疼痛呢？物理治療師陳宗威提醒，除了要當心膝蓋出問題，更要注意加強下肢肌耐力。

生生優動的物理治療師陳宗威表示，隨著年齡上升，肌肉也會逐漸地流失，所以要養成鍛鍊肌肉的習慣，幫助減輕關節的壓力。

影片分享了在家就能做的運動，動作雖然簡單，但更要注意姿勢正確，務必依照影片中物理治療師的指示，避免用錯力反而會對身體造成負擔。

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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