有片！膝蓋卡卡更要動　簡單4招鍛鍊肌力

「老師，我想去殺人」、「拿刀子劃人家臉應該很好玩吧？」這些話，全出自僅有8到9歲的孩子口中，被家長、學校視為燙手山芋的孩子，該怎麼繼續走完人生？曾奕禎，幼年曾是嚴重霸凌案的受害者；長大後，她卻成為專門輔導這些有暴力傾向孩子的老師。人生，究竟怎麼轉彎的？

2021-04-06 09:00