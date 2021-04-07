有片！10分鐘爆汗毛巾操　兩條毛巾瘦全身

23歲之前，她是模特兒外表、爬百岳、單車環島的運動女孩。生日那天，卻突然罹患罕病，癱瘓、尿失禁。哭泣、心情不好，都會讓罕病不斷發作，她告訴自己「如果以後再也不能哭，那就只哭這一次，之後，我就要認真笑！」

2021-04-08 08:32