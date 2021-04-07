聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！10分鐘爆汗毛巾操 兩條毛巾瘦全身
一個人在家運動已經沒梗了嗎？健身教練Zoe要教你一套居家毛巾操，只需要隨手可得的兩條毛巾，加上這八組動作，就能有效加強核心肌群，達到全身鍛鍊、線條收緊的效果。
Zoe強調，肌肉都需要新鮮感，因此居家健身也需要時常變換內容，給予身體新的刺激。
她所設計的這套毛巾操主要針對下半身、核心肌群與背部肌肉的訓練，簡單的器材和動作讓你可以隨時開始訓練，照著影片做做看吧！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言