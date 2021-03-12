該保護孩子，還是讓孩子學會保護自己？51歲開始帶孩子學格鬥，虎媽的人生逆轉術

陳佩芬一直都是被家裡過度保護的乖女孩，外面的世界對她來說，太可怕。當媽之後，不願孩子重蹈覆轍，她開始運動，51歲這年更帶一雙兒女學以色列格鬥術，連續戰鬥7小時都不能放棄「怎麼樣都要撐下去！」世界，已然不同。

被關在籠裡的鳥

陳佩芬是以色列格鬥術綠帶，需連續戰鬥7小時才能考取資格。精壯的她，過去其實是嬌嬌女。陳佩芬女性健身社群「有肌勵」採訪，透露這段不為人知的過往。

陳佩芬從小在滿滿的關愛中長大，哥哥在外面玩耍，她卻得在家寫毛筆字、磨墨，傳統的乖女孩，不會騎單車、不會游泳，像關在鳥籠裡的鳥，對外面世界感覺很害怕。

父母的愛都從美食展現，她從小非常愛吃，不喜歡運動，從小被嘲笑「胖的跟跟母豬一樣」。打躲避球時，總是成為被砸的目標對象，更因體型圓潤，穿短褲時大腿摩擦到流血，覺得很丟臉，不敢聲張。

我要成為怎樣的父母

結婚後，陳佩芬到美國工作，40歲時開始跑步，體能明顯變好。生老二時，她成為全職媽媽，希望教孩子學校沒有教的東西，去看很多新的人事物。

她帶著孩子上射箭、射擊，培養專注力。因為女兒很外向，喜歡到同學家做功課、和同學一起外出，陳佩芬要求女兒必須學防身術保護自己。但是怎麼開始呢？陳佩芬決定以身作則，自己先學色列格鬥術。

10分鐘就陷入人生谷底

以色列格鬥術是學習對應徒手、刀械、棍棒及槍枝等攻擊，是專門為被襲擊時如何自衛的防身課程，嚴格要求體能訓練。

1小時的課程，前25分鐘是無間斷體能操練，如2分鐘仰臥起坐、2分鐘伏地挺身、5分鐘50下波比跳。才10分鐘，就快要往生，陷入谷底的絕望。

下課後，陳佩芬手抖到鑰匙都無法按到正確位置，腳踩加油時感覺腿和身體是分離的，上完第一堂課，在家躺了3天才可以正常走路。

母子3人學格鬥

女兒11歲、兒子8歲時，和陳佩芬加入學以色列格鬥術的行列。大人格鬥比小孩辛苦更多，母子一起上課，聽到媽媽哀號，孩子總會想「媽媽都可以撐得過來，小孩一定更可以。」比較不會喊辛苦，也可以把媽媽當練習的對象。

以色列格鬥術除了教保護自己的技巧以外，更是培養體能。越簡單的事情越難練，要把任何一個動作，變成不用想就可以是肌肉的反射動作。

「我們唸書唸再好，但如果沒有體能，怎麼保護自己？」透過格鬥術體能操練到最後都不能放棄，怎麼樣都要撐下去，比一般人有更多機會保護自己。

艱難的格鬥術考試

2018年，52歲的陳佩芬參加格鬥術黃帶考試，5小時的不間斷考試，前2小時是體能考試，後面3小時考格鬥項目。

考試過程嚴格，只要體力不支，一停下來休息，就被視為棄權。為此密集準備6個月，深怕前兩個小時昏倒口吐白沫。後來，她一路順利考取6小時不間斷考試的橘帶、7小時的綠帶資格，女兒也順利摘下黃帶資格。

再怎麼困難都不要輕言放棄

過去，陳佩芬覺得自己跑步多年，學格鬥術體力上應該沒多大困難。沒想到，剛開始上課，體能操練時沒10分鐘就快往生的衝擊，卻反而激發出她這輩子從未有過的好勝心，讓自己能堅持到現在。

多年的格鬥訓練，也讓陳佩芬遇到困難時，不會輕言放棄，她戲稱這是一種「就算感覺快要往生，也要等到考完再死的決心」， 恆毅力也精進許多。她更精進自我，同時開始上泰拳、Weapon class（遇到刀槍時的防身課程），讓技巧更上一層樓

想做的永遠不嫌晚

透過「有肌勵」，陳佩芬想鼓勵更多人，不要被年齡限制，沒有人規定幾歲時能做什麼，只要你想做的，無須被外在的事物制約。就如同她51歲才開始學格鬥術。

想做的，永遠不嫌遲，現在就可以開始。當達到自己都覺得不可能完成的里程碑後，對人生的視野會更為寬廣。

用體能訓練，培養恆毅力和挫折容忍度，是最好的方式。身體力行帶著孩子一起學習，不但可增進親子相處時間，培養相同語言，更能隨時機會教育在學習時碰到的困境。